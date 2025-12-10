Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte, l'elogio a Mourinho dice tutto. E un Lukaku in più "ma senza forzare la mano" 

Il tecnico del Napoli esalta il collega portoghese. Poi, sul ritorno dell'attaccante belga: "È libero di capire quando sentirsi pronto"
2 min
Conte, l'elogio a Mourinho dice tutto. E un Lukaku in più "ma senza forzare la mano" © FOTO GIANLUCA MOSCA
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Vincere la Champions è il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona, in uno stadio caldo, contro un’ottima squadra e un grande allenatore. Mourinho? Affrontarlo è un piacere. È un vincente, un grandissimo. C’è poco da aggiungere". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ai microfoni di Prime Video prima dal match contro il Benfica nel sesto turno della fase campionato di Champions League. "Se ci sono state fratture nella squadra? Non ci sono mai stati punti di rottura. C’è un percorso da seguire e una rotta da ridisegnare. Questo Napoli mi piace e mi piacerà sempre: è una mia creatura, e club e squadra stanno andando di pari passo. Lukaku? Non forzo mai la mano. È libero di capire quando sentirsi pronto per tornare in gruppo. Poi dovrà ritrovare la condizione” ha aggiunto il tecnico azzurro.

Le parole di Conte alla vigilia

"Nella testa della squadra non ci deve essere qualcosa di diverso rispetto alle vigilie delle ultime partite. Ogni gara deve essere importante. Come sempre ci sarà la massima concentrazione. C'è da recuperare un po' di energie. Abbiamo giocato domenica sera. Abbiamo preparato la partita a livello didattico. Affrontiamo una ottima squadra che ha fatto bene con lo Sporting Lisbona. Sappiamo che è uno stadio molto caldo. Veniamo con la mente sgombra di cattivi pensieri" aveva detto Conte alla vigilia del match.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS