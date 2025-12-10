Conte, l'elogio a Mourinho dice tutto. E un Lukaku in più "ma senza forzare la mano" 

“Vincere la Champions è il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona, in uno stadio caldo, contro un’ottima squadra e un grande allenatore. Mourinho? Affrontarlo è un piacere. È un vincente, un grandissimo. C’è poco da aggiungere". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ai microfoni di Prime Video prima dal match contro il Benfica nel sesto turno della fase campionato di Champions League. "Se ci sono state fratture nella squadra? Non ci sono mai stati punti di rottura. C’è un percorso da seguire e una rotta da ridisegnare. Questo Napoli mi piace e mi piacerà sempre: è una mia creatura, e club e squadra stanno andando di pari passo. Lukaku? Non forzo mai la mano. È libero di capire quando sentirsi pronto per tornare in gruppo. Poi dovrà ritrovare la condizione” ha aggiunto il tecnico azzurro.