Conte spiega il ko Champions: "Benfica due giorni di riposo in più, Napoli cotto"

"La partita è stata sicuramente dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni 3 giorni, stanno giocando sempre gli stessi ed è inevitabile che qualcosina inizi ad accusare. Il match di domenica contro la Juve è stato di cartello, abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica ha giocato venerdì, sono 2 giorni di recupero in più. Dobbiamo però metterle in preventivo queste cose, sapevamo di aver speso tante energie anche dal punto di vista mentale. Oggi qualcuno era stanco, si vedeva, e non c’è possibilità di fare rotazioni particolari. Domani staranno tranquilli, poi ci prepareremo per la partita di Udine”. Lo ha detto Antonio Conte ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta in Champions sul campo del Benfica . Il tecnico del Napoli ha poi aggiunto: “Sicuramente non essere brillante ti porta a fare scelte sbagliate o a non essere così preciso. All’inizio abbiamo faticato e commesso degli errori. Sapevamo comunque delle difficoltà, volevamo partire forte e sulla prima pressione abbiamo preso una palla alle spalle, questo ci ha tolto delle certezze".

L'analisi di Conte

"Nel primo tempo eravamo molto lunghi, e loro trovavano linee di passaggio. Io conosco la situazione, e la sapevo anche quando abbiamo vinto, e so anche che ce la porteremo avanti per un po’. Bisogna anche capire che ci sono serate in cui gli avversari hanno più energia rispetto a te, e oggi hanno meritato più di noi. Ci saranno anche campionato e Supercoppa. Mi auguro di recuperare quanto prima Lobotka e Gutierrez, gli altri no. Lukaku non sappiamo quando tornerà. Tutte queste gare mi preoccupano, mi preoccupa non avere le energie per affrontarle. Oggi avremmo dovuto essere al massimo, e siamo arrivati un po’ cotti” ha spiegato Conte. Poi, a Sky, ha aggiunto: "Il Napoli ha una coperta molto corta a livello di cambi e di rotazioni. La Champions ha un ritmo più alto? Nel campionato italiano il ritmo si è alzato notevolmente, noi abbiamo avuto due giorni di riposo in meno rispetto al Benfica. Non è la singola partita, è l'accumulo delle partite che ti toglie energie. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, abbiamo fatto fatica dal punto di vista mentale. Spero di recuperare quanto prima Lobotka. Lukaku? A Udine non ci sarà, non ha ancora fatto un solo allenamento con la squadra".