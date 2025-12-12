Super in A e in crisi nella Champions: la doppia faccia del Napoli di Conte

NAPOLI - Conte double face . Arrembante in campionato, con le batterie scariche in Europa. Il Napoli che comanda la classifica della Serie A con 31 punti - insieme al Milan - ha un gemello diverso in Champions League. Due vittorie, un pareggio, tre sconfitte e ben 11 gol subiti nelle 6 gare della League Phase. La media punti del tecnico salentino (1,1) è tra le più basse di tutto il suo storico europeo. Le tante assenze sono, senz’altro, una motivazione più che valida della sconfitta contro il Benfica , ma gli azzurri hanno il secondo peggior rendimento in Champions League dell’era De Laurentiis : 7 punti in 6 partite, peggio aveva fatto solo Sarri nella stagione 2017/18 con 6 punti. Le alternative sono poche, a Lisbona hanno giocato gli stessi undici scesi in campo tre giorni prima contro la Juventus e molti di loro sono apparsi stanchi e provati.

Napoli, che fatica in trasferta!

Ma c’è un comune denominatore tra il Napoli italiano e quello europeo: le difficoltà in trasferta. Nelle sette gare esterne giocate in Serie A, gli uomini di Conte hanno ottenuto 4 vittorie e 3 sconfitte, mentre in Champions hanno sempre perso (3 su 3): in totale, quindi, sono ben 6 le sconfitte arrivate lontano da casa. Da quando don Antonio siede sulla panchina del Napoli, inoltre, nove delle undici sconfitte totali sono arrivate in trasferta, cinque su sette in Serie A. Il discorso europeo, comunque, resta aperto. I partenopei occupano la 23esima posizione, la penultima valida per l’accesso - almeno - ai Playoff. Dovranno vedersela con il Copenaghen, che ha gli stessi punti del Napoli ma dietro in classifica per la differenza reti, e con il Chelsea in casa. E se in Champions è emerso come l’emergenza - sette calciatori out - abbia inciso, in serie A don Antonio è riuscito a trarre il meglio dai suoi giocatori: tre vittorie consecutive, due reti subite e sei gol fatti.

Napoli, le ultime in vista dell'Udinese

Intanto c’è già un’altra trasferta delicata, domenica contro l’Udinese. I campioni d’Italia in carica torneranno ad allenarsi oggi, dopo il giorno di riposo concesso da Conte per cercare di recuperare energie fisiche e mentali. Verranno valutate le condizioni di Lobotka e Gutierrez, che difficilmente dovrebbero recuperare, così come quelle di Lukaku. I tre azzurri potrebbero tornare a disposizione per il match di Supercoppa italiana contro il Milan del 18 dicembre. Anguissa, De Bruyne e Gilmour, invece, rientreranno tra gennaio e marzo. Ma il nuovo sistema di gioco, il 3-4-2-1, ha portato una verve diversa e ricompattato la difesa: da quando Conte ha “rivestito” così il suo Napoli nessuno in Serie A ha subito meno tiri in porta, sette in tre partite. Il coach salentino, insieme al suo staff, sta pensando anche al possibile esordio da titolare in campionato per Vergara, che ha ben figurato nelle ultime uscite, contro i friulani. Gli azzurri sono imbattuti nelle ultime 18 partite giocate contro l’Udinese: 14 vittorie e 4 pareggi. L’obiettivo di don Antonio è mantenere questo trend e riprendersi subito dopo la prestazione opaca di Lisbona.