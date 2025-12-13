Conte, SOS Napoli lontano dal Maradona: come risolvere il problema

Sì, c’è un problema chiamato “partite in trasferta”. Il Napoli quest’anno ha un rapporto pessimo con i match lontano dal Maradona : soltanto 4 vittorie nelle 10 giocate, con 6 sconfitte, tre delle quali nella Phase League della Champions. Al capitolo infermeria ieri ha dovuto marcare visita anche Juan Jesus, avendo subito una botta al polpaccio nel match col Benfica e quasi certamente dovrà saltare l’ Udinese . Il responso si avrà oggi, al termine della rifinitura dalla quale il coach stilerà la lista dei convocati per il match di domani al Friuli. E sarà la prima di 4 trasferte (forse anche 5) consecutive che il Napoli dovrà disputare da domani al 4 gennaio. Quale occasione migliore per cambiare l’andamento esterno della stagione? Quest’anno il Napoli ha preso soltanto 12 punti sui 30 disponibili (il 40% delle vittorie) e ha una media di 1,2 punti a gara. L’ Udinese è la quarta peggior squadra del campionato in quanto a sconfitte subite, sono 6 (in 14 giornate), 3 di queste tra le mura amiche e le ultime 2 consecutive contro Bologna e Genoa.

Quattro trasferte in un mese

Conte è cosciente che l’Udinese aspetta un Napoli claudicante in trasferta per tornare al successo casalingo, di contro gli azzurri vogliono dimostrare di essere in grado di invertire la rotta esterna, per arrivare al 20 gennaio ed espugnare il Parken Stadion di Copenaghen: il successo in Danimarca permetterebbe agli azzurri di essere più vicini ai playoff degli ottavi Champions. Ma mancano 38 giorni a quella data ed il Napoli dovrà pensare a fare risultato in altre trasferte. La prima è prevista domani ad Udine, una partita caratterizzata dal solito dubbio di formazione: quale 11 Conte metterà in campo al Friuli? Non inganni la stanchezza che si è impadronita degli azzurri a Lisbona e non va escluso che il coach riproponga lo stesso schieramento visto all’inizio al Da Luz. Magari con un paio di novità: Spinazzola per Olivera, apparso affaticato, e Politano per Lang che non era abituato a giocare 4 partite da titolare nel giro di soli 18 giorni. Poi, c’è anche chi prospetta l’opzione Vergara titolare, così da sostituire Elmas apparso in ombra in Portogallo.

L'impegno in Supercoppa

Soluzione che rappresenterebbe una clamorosa svolta in quelle che sono le tradizioni conservative di Antonio Conte: sembra improbabile che decida di affidare il centrocampo ad un ragazzo bravissimo, ma che ha un minutaggio di appena 89’ distribuiti tra campionato (5’ in due gare), Champions (10’ in due partite) e Coppa Italia (74’ contro il Cagliari). Dopo il match del Friuli, il Napoli tornerà a casa e Conte concederà un giorno di riposo, prima di andare a Riad e partecipare al mini torneo della Supercoppa. La semifinale è in programma con il Milan giovedì alle 20, in caso di vittoria aspetterà la vincitrice tra Bologna ed Inter per la finalissima di lunedì 22 dicembre. E dopo la Supercoppa, il Napoli sarà atteso da altre due trasferte in campionato, il 28 dicembre a Cremona ed il 4 gennaio a Roma contro la Lazio.