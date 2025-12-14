Napoli, tutto con la Juve e ora il crollo: Conte furioso, "Così aspettiamo il morto in casa"

"Rosa ridotta. L'annata non sarà semplice"

"Campanello d’allarme? L’ho dato anche quando abbiamo vinto. C’è poco da dire. Quando fai tante competizioni a inizio anno ti preoccupi di fare una rosa all’altezza, se poi per motivi esterni viene ridotta, puoi tenere botta, ma qualcosa devi pagare. Altrimenti saremmo tutti dei fenomeni. Noi però dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, non dobbiamo perdere entusiasmo" - ha detto Conte. Poi ha aggiunto: "Questa non sarà un’annata semplice, ma l’importante è aver voglia. Dobbiamo affrontare le difficoltà, cercando di migliorare. Alcune cose sono oggettive, ma non voglio rimarcarle. L’ambiente ci deve stare vicino, l’annata non sarà semplice. Abbiamo comunque voglia di combattere, sapendo che abbiamo perso 7 partite in trasferta. Nella partita ci sono tante partite e dobbiamo imparare a gestirle anche quando il vento va dalla parte contraria, dobbiamo saper viaggiare anche con il vento contro. C'è bisogno che i ragazzi capiscano le situazioni e i momenti, indirizzare la barca quando il mare è in tempesta. Non è che dici: prendo e in casa attacco e in trasferta mi chiudo aspettando il morto in casa. Le statistiche sono state abbastanza chiare: abbiamo subito 7 sconfitte tra campionato e Champions, in trasferta. L’ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare, essere pronti ad affrontare un’annata difficile, dobbiamo onorare la maglia e lo Scudetto".