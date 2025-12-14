Napoli, tutto con la Juve e ora il crollo: Conte furioso, "Così aspettiamo il morto in casa"

Il Napoli versione indomabile si è fermato contro la Juventus. Dopo il big match giocato a mille contro la squadra di Spalletti, i partenopei non hanno più fatto punti. Prima la sconfitta in Champions League contro il Benfica, e ora quella contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. Ai friulani è bastato un eurogol di Ekkelenkamp per festeggiare la vittoria. Una gara dominata da parte dei bianconeri, che si sono visti annullare anche un gol a Davis e Zaniolo. Brutta partita da parte della squadra di Conte, apparsa stanca e sulle gambe e quasi mai pericolosa. L'allenatore dei partenopei ha analizzato il match al termine dei novanta minuti, con il suo consueto stile diretto e senza peli sulla lingua.
Udinese-Napoli, le dichiarazioni di Conte
"Nel primo tempo l’Udinese non ci ha mai tirato in porta e noi potevamo fare meglio. Nel secondo tempo siamo andati in affanno su dei rinvii approssimativi. C’è stato un po’ di timore. Nei primi 20 minuti della ripresa sono stati annullati due gol e hanno preso una traversa. Siamo stati preoccupati e timorosi. Dovremo lavorare su questo. Lo dico sempre ai ragazzi, dobbiamo lavorare sui momenti negativi e gestire questo tipo di situazioni. Come gestire questi momenti? I ragazzi devono essere bravi in campo, un po’ di malizia, anche qualche perdita di tempo. Non bisogna perdere il coraggio. Se l’atteggiamento è questo, il gol te lo chiami. C’è da lavorare sotto questo aspetto. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, che nell’emergenza stanno dando tutto, ma è inevitabile che in trasferta dobbiamo essere più bravi, anche nella comunicazione. Oltre al calciatore, deve subentrare anche la persona che deve farsi sentire. Ed è la cosa più difficile. Ci sono giocatori che hanno carisma e si sentono in campo, mentre noi dobbiamo crescere da questo punto di vista. E mi piacerebbe aiutarli. Ne gioverebbe tutta la squadra" - ha spiegato Conte a Dazn.
"Rosa ridotta. L'annata non sarà semplice"
"Campanello d’allarme? L’ho dato anche quando abbiamo vinto. C’è poco da dire. Quando fai tante competizioni a inizio anno ti preoccupi di fare una rosa all’altezza, se poi per motivi esterni viene ridotta, puoi tenere botta, ma qualcosa devi pagare. Altrimenti saremmo tutti dei fenomeni. Noi però dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, non dobbiamo perdere entusiasmo" - ha detto Conte. Poi ha aggiunto: "Questa non sarà un’annata semplice, ma l’importante è aver voglia. Dobbiamo affrontare le difficoltà, cercando di migliorare. Alcune cose sono oggettive, ma non voglio rimarcarle. L’ambiente ci deve stare vicino, l’annata non sarà semplice. Abbiamo comunque voglia di combattere, sapendo che abbiamo perso 7 partite in trasferta. Nella partita ci sono tante partite e dobbiamo imparare a gestirle anche quando il vento va dalla parte contraria, dobbiamo saper viaggiare anche con il vento contro. C'è bisogno che i ragazzi capiscano le situazioni e i momenti, indirizzare la barca quando il mare è in tempesta. Non è che dici: prendo e in casa attacco e in trasferta mi chiudo aspettando il morto in casa. Le statistiche sono state abbastanza chiare: abbiamo subito 7 sconfitte tra campionato e Champions, in trasferta. L’ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare, essere pronti ad affrontare un’annata difficile, dobbiamo onorare la maglia e lo Scudetto".
"Va difeso lo scudetto. Vi spiego Politano in panca"
"Politano in quest'ultimo periodo l'ho tenuto spesso in panchina per avere un cambio offensivo, perché non ne ho ragazzi, anche col Qarabag abbiamo fatto questo, non ci siamo messi 4-2-3-1 come avete scritto, ho messo Di Lorenzo braccetto, Neres da 10, Lang largo, non è stato nulla di diverso. Abbiamo cercato più palleggio alzando Elmas al posto di Lang. Stiamo facendo il possibile anche per le rotazioni che abbiamo, sappiamo che sarà un'annata di vento contrario e dobbiamo combattere in tutti i modi una situazione che a inizio anno non potevamo aspettarci, dobbiamo cercare di continuare a lavorare. L'ambiente deve dare una mano, ci sono cose talmente oggettivo che non puoi far finta di niente o mettere la testa sotto la sabbia. Abbiamo voglia di difendere la maglia e di difendere lo Scudetto conquistato, il come farlo sta a noi" - ha precisato Conte. Sul rientro di Lobotka: "Sì rientra Lobo che aveva saltato le gare con Juventus e Benfica per un problema non gravissimo, ma quando giochi ogni tre giorni anche un problema piccolo diventa un problema. Aggiungiamo ora due giocatori in più a quelli a disposizione".
Politano, la conferenza dopo Udinese-Napoli
"Nel primo tempo non avevamo fatto male, poi nella ripresa siamo entrati con poca energia, nei primi quindici minuti della ripresa andavano già al doppio" - ha detto Politano in conferenza stampa. Sulla seconda sconfitta consecutiva: "Ora dobbiamo recuperare energie, abbiamo affrontato tante gare ravvicinate spesso con gli stessi uomini, ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Altra sconfitta in trasferta? La sconfitta fa male, avevamo ingranato con quattro vittoria di fila, potevamo prendere qualche punto sul Milan, ma quest'anno il campionato è difficile, sono tante gare complicate, abbiamo visto il Milan con il Sassuolo, dobbiamo pensare gara per gara recuperando energie". Poi ha concluso: "Se mi aspettavo di giocare dall'inizio? Sono decisioni del mister, di partite ne ho giocate tante e il tecnico ha fatto le scelte che riteneva opportune, non mi aspetto mai di essere per forza titolare. Ho detto che giocano spesso gli stessi perché abbiamo avuto anche infortuni tra Lobotka e Gutierrez, ora speriamo di riavere tutti".
Le parole di Runjaic
L'allenatore dell'Udinese ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo mostrato una grande reazione, che avevo chiesto la scorsa settimana. Ho sofferto da vicino, ma è stato piacevole, la squadra ha fatto una grande partita. Come giocare così anche contro squadre che non danno motivazioni come il Napoli? Fa tutto parte di un processo, ci sono stati tanti cambiamenti di giocatori e quindi è normale che ci siano alti e bassi. Sono contento di questa vittoria, non di quello che è stato fatto contro il Genoa. Sono contento anche per i ragazzi, che alcune volte hanno ricevuto troppe critiche. Zaniolo in Nazionale? Non fa parte del mio lavoro, Gattuso è un ottimo allenatore. Tramite le sue prestazioni può meritare le convocazioni future. Oggi ha fatto una grande partita, aveva anche segnato, è un giocatore connesso alla squadra ed è importante averlo con noi".
