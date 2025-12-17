Conte: "Lobotka e Lukaku, la verità sulle condizioni. Il Napoli si gioca il trofeo, pronti per il Milan"

Niente Serie A per il Napoli in questo fine settimana: gli azzurri saranno infatti impegnati nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan di Massimiliano Allegri ( qui le sue parole in conferenza stampa ). Dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League e in campionato contro l'Udinese, il Napoli vorrà tornare subito a vincere, ma battere i rossoneri non sarà facile. Alla vigilia della partita Antonio Conte in conferenza stampa ha detto: " Questo è un momento. Durante l'anno ci sono situazioni più positive e altre più negative. Venivamo da 5 vittorie, ora abbiamo perso in Champions e campionato. Ci sono momenti. L'importante è continuare a lavorare con determinazione ed entusiasmo . Vittoria e sconfitta vanno affrontate non dico alla stessa maniera, ma bisogna analizzare i perchè per migliorare. Quando si gioca ogni tre giorni bisogna imparare a gestire questi momenti. Supercoppa? Bella esperienza. Tutti noi vogliamo vivercela bene , dando tutto e sperando di prolungare il nostro soggiorno fino a lunedì. Tutto passa da domani, che vinca il migliore ".

Le condizioni di Lobotka e Lukaku

Sul recupero di Lobotka: "Ha giocato 30 minuti a Udine, il problema che ha avuto non era grave. Era un problemino che è stato risolto, ora è pronto per giocare. Non ci va a cambiare chissà cosa perchè i centrocampisti veri di ruolo restano due, lui e McTominay. Elmas sa adattarsi ma bisogna rispettare il giocatore. Questa è una strada buona che valorizza tutta la rosa a disposizione". Sul ritorno in gruppo di Lukaku: "Non ha neanche qualche minuto. Dobbiamo essere bravi e avere la pazienza di aspettarlo. Che sia rientrato in gruppo è molto positivo, ha carisma e personalità. All'interno del gruppo ha importanza, come Di Lorenzo e i più anziani. Il suo rientro è importante ma servirà pazienza, dovrà superare dei test per avere la certezza che non ci sia pericoloso che si debba fermare di nuovo".

Napoli, Conte: "Vincere piace a tutti"

Conte ha poi parlato del Milan: "Quando incontri squadre come il Milan, che è un grande club con grandi tradizioni, sai benissimo che affronti una grande squadra. Da parte di tutti c'è la voglia di misurarsi per vedere il livello che riusciamo a raggiungere e in cui vogliamo restare. Ci giochiamo anche un trofeo e deve essere una spinta emotiva importante per goderci la manifestazione e la partita. Supporter sauditi? Trovare dei tifosi del Napoli a Riad è una bella sensazione, qualcosa di bello. Più il club va all'estero e più si fa conoscere. Ti permette di prendere più tifosi. E i tifosi si avvicinano grazie alle vittorie, quindi noi cerchiamo di essere attrattivi. Siamo felici di aver trovato tifosi in maglia Napoli che ci chiedevano gli autografi". L'allenatore del Napoli ha poi concluso parlando delle sue percentuali di vittoria: "Sinceramente non le conosco, ma di sicuro vincere piace a tutti. Ricercare la vittoria è quello che vogliamo fare, anche nella maniera giusta, cercando di meritare. Al tempo stesso le percentuali possono essere migliorate o peggiorate".