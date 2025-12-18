Conte punta la Supercoppa: "Scudetto da onorare, non siamo qui su invito"

RIAD (Arabia Saudita) - Conte si gode l'accesso in finale a Riad dopo il successo per 2-0 contro il Milan . Il tecnico degli azzurri ha parlato così nel postpartita ai microfoni di Mediaset: "C'è poco da dire a questi ragazzi, anche perché ribadire sempre le stesse cose è noioso. Giocare ogni tre giorni, con pochi a disposizione, ci può stare che si inciampi, e potrà ricapitare. Ma oggi i ragazzi hanno dimostrato che volevamo onorare lo Scudetto sulla maglia e lo abbiamo fatto contro una grande squadra. Dobbiamo avere sempre grande energia e questo diventa importante perché facciamo un calcio dispendioso. Sono contento che questi ragazzi vogliono giocarsi la finale di un trofeo".

"In 5 mesi non mi aspettavo..."

Prosegue l'analisi Conte: "Noi stiamo bene anche fisicamente, però è inevitabile che quando accumuli partite su partite, sei costretto a ruotare sempre gli stessi, qualcosa di energia lo puoi perdere. Venivamo da Atalanta, Roma, Juventus, una partita di Coppa Italia. Quando giochi queste partite, può capitare a lungo andare che ci sono partite che puoi pagare. Lo abbiamo pagato con il Benfica in Champions e a Udine sicuramente la partita è stata fatta bene nel primo e male nel secondo. Oggi abbiamo fatto bene come squadra, quando ci riusciamo con energia contagiosa, siamo competitivi. Dobbiamo continuare e cercare di andare avanti, perché chi è infortunato resta infortunato ma anche i giocatori nuovi sono più coinvolti nel progetto. Questa sarà un'annata complessa, ma non me lo aspettavo in 5 mesi con infortuni seri di giocatori importanti. Sappiamo che dobbiamo essere uniti e fare partite come quelle di questa sera".

Il recupero di Lukaku

Sul recupero di Big Rom: "Recuperiamo Lukaku, per noi è un giocatore con una carriera alle spalle importante. Ha un peso specifico nello spogliatoio, oggi in panchina con Olivera perché è importante. Mi auguro che ci siano tante partite da giocare. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare e ci sono giocatori che si stanno adattando come Elmas, manca che lo metto in porta. E' lo spirito che conta, oggi Politano ha fatto una gara importante, Juan Jesus, Spinazzola, senza tralasciare Lobotka e McTominay. Abbiamo solo due centrocampisti e sapete che importanza hanno i due insieme per noi". E poi conclude: "Noi volevamo essere qui per giocarci la finale. Abbiamo uno Scudetto sulla maglia e siamo qui non per invito ma perché ce lo siamo meritato la scorsa stagione. Inter e Bologna due squadre forti e lunedì che vinca il migliore".