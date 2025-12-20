"Con Conte litigavamo sempre, pensavo ce l'avesse con me": la rivelazione dal Pafos

PAFO (Cipro) - David Luiz oggi è un giocatore del Pafos e nella sua carriera ha vestito diverse maglie tra cui quella del Chelsea (dal 2016 al 2019) dove giocò anche sotto la guida di Antonio Conte . L'attuale allenatore del Napoli guidò i Blues dal 2016 al 2018 coquistando anche una Premier League, il difensore brasiliano ricorda così il rapporto con l'allenatore ex Juventus nel documentario "Pafos, risvegliare la passione di un'isola": "Quando eravamo al Chelsea io e lui litigavamo di continuo, ma entrambi volevamo la stessa cosa. Pensavo che lui fosse arrabbiato con me da molti anni. Ma poi abbiamo vinto la Premier League e la Fa Cup".

"Mi voleva al Napoli..."

David Luiz, in campo nel ko della sua squadra contro la Juve in Champions League, ha anche svelato che lo stesso Conte lo cercò per averlo nel suo Napoli: "Prima di tornare in Europa mi voleva al Napoli. Ha detto che aveva bisogno di un giocatore come me, intenso e folle. Alla fine non sono andato perché non avevo il passaporto europeo".

Perché il Pafos?

Il brasiliano ha anche spiegato perché ha scelto di trasferirsi a Cipro: "Fin dal primo momento ho sentito la passione di questa città per il calcio. Quando vai in un posto dove le persone ti apprezzano e ti rispettano diventa tutto più semplice. Conosco i proprietari del club da molti, molti anni. Sanno che il mio prossimo passo sarà quello di diventare allenatore. Quando c'è stata la pandemia decisi di tornare in Brasile per stare vicino alla mia famiglia. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'Facciamo qualcosa insieme'. Mi hanno parlato di Pafos, del club e di come avrei potuto essere coinvolto, prima come giocatore. Ma anche per preparare il mio prossimo step".