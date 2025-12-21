La mossa di Conte che ha svoltato il Napoli: Hojlund e Neres decisivi, la Supercoppa passa da qui

Si parte da loro due, il resto si vedrà. Hojlund e Neres sono diventati la nuova coppia-gol del Napoli, quelli che hanno tolto le castagne dal fuoco ad Antonio Conte e che hanno portato il Napoli alla finalissima di Supercoppa che andrà in scena domani sera a Riyad. Dal Bologna al Bologna, nel Napoli è cambiato tutto nel giro di 8 partite. La svolta è arrivata nel modulo (ora gli azzurri giocano con il 3-4-2-1) che ha esaltato le capacità realizzative degli attaccanti. Il brasiliano ha segnato una doppietta all’Atalanta (3-1), ha regalato il successo all’Olimpico contro la Roma (0-1) e ha contribuito ad eliminare il Milan in Supercoppa (2-0); Hojlund ha segnato una doppietta contro la Juventus (2-1), ha partecipato al successo a Riyad contro il Milan (2-0) e ha fallito un penalty contro il Qarabag. Sette i gol messi a segno nel giro di 8 partite e la quota-bomber sale a 9 reti se si aggiungono anche le realizzazioni di Noa Lang all’Atalanta e quella di Lucca al Cagliari in Coppa Italia. Nove reti su di un totale di 11 (gli altri due sono stati messi a segno da McTominay e da un’autorete di Jankovic nel 2-0 contro il Qarabag) testimoniano l’esplosione degli attaccanti partenopei, tutti consacrati al guru Lukaku che ora può guarire con calma. Domani sera nella finale contro il Bologna si partirà dai gemelli del gol Hojlund-Neres e nella conferenza stampa di oggi Conte potrà fornire qualche indiscrezione in più sullo schieramento da scegliere per la finale. E’ probabile che possa toccare di nuovo a Noa Lang, in panchina contro il Milan, dopo essere stato titolare nelle 5 gare precedenti tra campionato e Champions. Dovrebbe sostituire Elmas che ha bisogno di tirare il fiato dopo 6 gare giocate tutte dal primo minuto, a parte la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.