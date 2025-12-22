"Napoli vincente come ai tempi di Maradona", De Laurentiis si gode il trionfo. E i dubbi di Conte...

"Mai avuto dubbi su Conte. Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti. Con la differenza che questa è una coppa. Li aspettiamo a Napoli per la partita della verità". Così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria del Napoli sul Bologna. "Ai tifosi posso dire che lo scorso anno avevamo solo il campionato e la Coppa Italia, ma avendo ugualmente tanti infortuni. Quest'anno è capitato lo stesso, pur avendo comprato nuovi giocatori", ha aggiunto il presidente del Napoli.