"Napoli vincente come ai tempi di Maradona", De Laurentiis si gode il trionfo. E i dubbi di Conte...

Le parole del presidente azzurro dopo la vittoria della Supercoppa italiana: "Andiamo avanti così"
2 min
"Napoli vincente come ai tempi di Maradona", De Laurentiis si gode il trionfo. E i dubbi di Conte...
"Mai avuto dubbi su Conte. Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti. Con la differenza che questa è una coppa. Li aspettiamo a Napoli per la partita della verità". Così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria del Napoli sul Bologna. "Ai tifosi posso dire che lo scorso anno avevamo solo il campionato e la Coppa Italia, ma avendo ugualmente tanti infortuni. Quest'anno è capitato lo stesso, pur avendo comprato nuovi giocatori", ha aggiunto il presidente del Napoli.

Le parole di De Laurentiis

"Nella sfortuna, abbiamo scoperto il valore di alcuni nuovi giocatori e questo ci riempie di gioia. Le insidie sono sempre dietro l'angolo. Stasera ci siamo sempre divertiti. E' dall'epoca di Maradona che non si vincevano due trofei nello stesso anno. Andiamo avanti così e ci divertiremo ancora. Ai tifosi dico di continuare a sognare ancora. La squadra era già forte due o tre anni fa. Gli allenatori devono essere bravi a trovare la sintesi per far rendere i giocatori al meglio. Conte è stato bravo. Nella mia vita credo di aver sbagliato poco, sia nel cinema che nel calcio" ha concluso il presidente azzurro.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

