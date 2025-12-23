Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Super Neres, Super Napoli: il decimo capolavoro di Conte  

La doppietta dello scatenato brasiliano sigilla il secondo trionfo in sette mesi dei campioni d'Italia, il numero dieci nella carriera del loro allenatore. Bologna sconfitto con onore
Xavier Jacobelli
1 min
napoliNeresConte
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Super Neres sigilla la partita perfetta del Napoli e la terza Supercoppa della sua storia, coronando il magnifico 2025 dei partenopei, al secondo trionfo sette mesi dopo il quarto scudetto, oggi come allora conquistato sotto la guida di Antonio Conte, al decimo trofeo nella ca

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS