Napoli frenato, mercato solo a zero: cosa succede e il rischio per giugno

Napoli e Pisa, operazioni solo a saldo zero

Napoli e Pisa potranno intervenire nel mercato invernale, ma esclusivamente a saldo zero. Cosa vuol dire? Ogni operazione in entrata dovrà infatti essere compensata da una cessione, senza possibilità di aumentare il monte spesa complessivo. Le due società sono le uniche della Serie A a presentare un indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore alla soglia di 0,8, parametro chiave nelle valutazioni della Commissione. La scelta di applicare una limitazione “soft” è legata anche al fatto che si tratta della prima infrazione per entrambe le società da quando è entrata in vigore la nuova normativa. Proprio per questo motivo non è stato disposto il blocco totale del mercato, misura che scatterebbe solo in caso di superamento del criterio per due sessioni consecutive e con un’infrazione più grave rispetto a quella precedente.

Lazio, sblocco totale: mercato libero a gennaio

Scenario opposto in casa Lazio. La società biancoceleste potrà affrontare la prossima sessione di mercato senza alcun vincolo. La Commissione indipendente ha infatti valutato positivamente il bilancio presentato dal club, certificando il rientro nei limiti previsti per il costo del lavoro allargato. Dopo lo stop che aveva condizionato la sessione estiva, per la Lazio arriva dunque lo sblocco totale. Una notizia che consente al presidente Claudio Lotito e al direttore sportivo Angelo Fabiani di muoversi liberamente per soddisfare le richieste di Maurizio Sarri, intenzionato a rafforzare la squadra nella seconda parte della stagione. Le decisioni della Commissione confermano come i parametri economici siano ormai centrali nelle dinamiche del calcio italiano. La sostenibilità finanziaria non è più soltanto un obiettivo di lungo periodo, ma un fattore immediato capace di condizionare il mercato, le ambizioni sportive e le scelte tecniche delle società già nel breve termine.