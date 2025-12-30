Conte rimette la maschera, dichiarazioni spiazzanti: tutti i bersagli dalla Juve a Marotta    

NAPOLI - Allontanare la pressione, deviare le attenzioni, neutralizzare le provocazioni. Se l’obiettivo primario di Antonio Conte, in campo, è vincere le partite, quando indossa i panni del capopopolo e del protettore psicologico il suo scopo diventa un altro: alleggerire la testa dei suoi giocatori, scaricare la patata bollente sugli avversari e, quando serve, non disdegnare qualche schermaglia a distanza. Stavolta è stato proprio don Antonio ad aprire le ostilità, a freddo, poche ore dopo la vittoria sulla Cremonese: "Non siamo pronti per comandare. Non come Juventus, Milan e Inter, per strutture, monte ingaggi e valore patrimoniale". Una dichiarazione apparentemente spiazzante per una squadra che ha lo scudetto sul petto, che ha appena vinto la Supercoppa e dista solo due punti dalla vetta, ma è un messaggio coerente con il “codice contiano”. Il messaggio è duplice: proteggere il suo gruppo, che ha l’obiettivo di restare in corsa per il tricolore in un campionato difficile e ricco di infortuni e - allo stesso tempo - ribadire la sua veste preferita, quella dell’underdog diffidente. È una tattica collaudata, che ha funzionato alla Juventus, al Chelsea e all’Inter. Lo scorso anno, con il Napoli, Conte ha elevato questa filosofia a mantra popolare, coniando lo slogan: "Cca’ nisciun è fesso". Quel messaggio era un monito eretto contro le pressioni e le provocazioni esterne, ma soprattutto verso l’euforia interna. Un modo per blindare lo spogliatoio.