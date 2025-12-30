Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte rimette la maschera, dichiarazioni spiazzanti: tutti i bersagli dalla Juve a Marotta    

Il tecnico del Napoli in trincea: così crea pressioni agli altri e protegge la squadra togliendo tensioni ai suoi giocatori
Conte rimette la maschera, dichiarazioni spiazzanti: tutti i bersagli dalla Juve a Marotta    © Getty Images
Raffaele Auriemma
3 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Allontanare la pressione, deviare le attenzioni, neutralizzare le provocazioni. Se l’obiettivo primario di Antonio Conte, in campo, è vincere le partite, quando indossa i panni del capopopolo e del protettore psicologico il suo scopo diventa un altro: alleggerire la testa dei suoi giocatori, scaricare la patata bollente sugli avversari e, quando serve, non disdegnare qualche schermaglia a distanza. Stavolta è stato proprio don Antonio ad aprire le ostilità, a freddo, poche ore dopo la vittoria sulla Cremonese: "Non siamo pronti per comandare. Non come Juventus, Milan e Inter, per strutture, monte ingaggi e valore patrimoniale". Una dichiarazione apparentemente spiazzante per una squadra che ha lo scudetto sul petto, che ha appena vinto la Supercoppa e dista solo due punti dalla vetta, ma è un messaggio coerente con il “codice contiano”. Il messaggio è duplice: proteggere il suo gruppo, che ha l’obiettivo di restare in corsa per il tricolore in un campionato difficile e ricco di infortuni e - allo stesso tempo - ribadire la sua veste preferita, quella dell’underdog diffidente. È una tattica collaudata, che ha funzionato alla Juventus, al Chelsea e all’Inter. Lo scorso anno, con il Napoli, Conte ha elevato questa filosofia a mantra popolare, coniando lo slogan: "Cca’ nisciun è fesso". Quel messaggio era un monito eretto contro le pressioni e le provocazioni esterne, ma soprattutto verso l’euforia interna. Un modo per blindare lo spogliatoio.

Juve, Milan e Inter nel mirino: il gioco mentale di Conte

Don Antonio ripropone lo stesso copione, ma con un twist: scarica tutto su Juventus, Milan e Inter. Le “tre grandi” per storia, budget e infrastrutture, diventano il bersaglio ideale. "Sono più avanti", dice Conte: è un invito implicito a puntare i fari su di loro, a lasciare che siano Chivu, Allegri e Spalletti a gestire l’etichetta di favoriti. Lo ha fatto anche nella scorsa stagione, quando disse "chi ha voluto la bicicletta deve pedalare". È il suo modus operandi. Dire "non siamo pronti" non è autolesionismo: è strategia. Significa tenere alta la guardia ed evitare che i giocatori si sentano già arrivati. Il coach salentino lo scorso anno, in piena lotta scudetto, non si era mai sbilanciato. Il suo diktat è sempre stato quello di "voler dare fastidio" e rimanere nelle vicinanze fino alla fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Conte e i botta e risposta con Marotta

Non è un caso che il bersaglio sia spesso Beppe Marotta, presidente dell’Inter. I due si conoscono fin troppo bene: hanno condiviso successi alla Juventus e all’Inter, ma non si sono lasciati in ottimi rapporti e portano avanti - da mesi - un duello comunicativo fatto di frecciate velate. Marotta ha già replicato definendo Conte "un bravo comunicatore che sa distrarre l’attenzione", sottolineando come il Napoli sia invece "nettamente favorito per investimenti fatti". È il botta e risposta tra due maestri del “mind game”: entrambi vogliono deviare i riflettori, nessuno accetta etichette imposte. A questa partita, però, sembra non voler partecipare l’allenatore dei nerazzurri Chivu, nonostante le provocazioni di Conte. L’ultimo proprio dopo la vittoria del Napoli, quando il coach salentino disse - riferendosi a Marotta - che "non avrebbe mai permesso ad un suo dirigente o presidente di parlare dopo una partita perché sminuisce l’immagine dell’allenatore". Il tecnico degli azzurri, in particolare, usa queste schermaglie per rafforzare l’identità del suo gruppo: il “noi contro il mondo”, con lui in mezzo come scudo umano. Il 2025, comunque, ha rappresentato uno dei migliori anni della carriera di don Antonio: due trofei vinti - scudetto e Supercoppa di Lega: a Napoli non accadeva dai tempi di Maradona -, eletto miglior allenatore del campionato prima dalla Lega Serie A e poi dall’Assocalciatori. Le provocazioni fanno parte del gioco, Conte sa bene che i campionati si giocano - e spesso si vincono - anche così.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

NAPOLI - Allontanare la pressione, deviare le attenzioni, neutralizzare le provocazioni. Se l’obiettivo primario di Antonio Conte, in campo, è vincere le partite, quando indossa i panni del capopopolo e del protettore psicologico il suo scopo diventa un altro: alleggerire la testa dei suoi giocatori, scaricare la patata bollente sugli avversari e, quando serve, non disdegnare qualche schermaglia a distanza. Stavolta è stato proprio don Antonio ad aprire le ostilità, a freddo, poche ore dopo la vittoria sulla Cremonese: "Non siamo pronti per comandare. Non come Juventus, Milan e Inter, per strutture, monte ingaggi e valore patrimoniale". Una dichiarazione apparentemente spiazzante per una squadra che ha lo scudetto sul petto, che ha appena vinto la Supercoppa e dista solo due punti dalla vetta, ma è un messaggio coerente con il “codice contiano”. Il messaggio è duplice: proteggere il suo gruppo, che ha l’obiettivo di restare in corsa per il tricolore in un campionato difficile e ricco di infortuni e - allo stesso tempo - ribadire la sua veste preferita, quella dell’underdog diffidente. È una tattica collaudata, che ha funzionato alla Juventus, al Chelsea e all’Inter. Lo scorso anno, con il Napoli, Conte ha elevato questa filosofia a mantra popolare, coniando lo slogan: "Cca’ nisciun è fesso". Quel messaggio era un monito eretto contro le pressioni e le provocazioni esterne, ma soprattutto verso l’euforia interna. Un modo per blindare lo spogliatoio.

Juve, Milan e Inter nel mirino: il gioco mentale di Conte

Don Antonio ripropone lo stesso copione, ma con un twist: scarica tutto su Juventus, Milan e Inter. Le “tre grandi” per storia, budget e infrastrutture, diventano il bersaglio ideale. "Sono più avanti", dice Conte: è un invito implicito a puntare i fari su di loro, a lasciare che siano Chivu, Allegri e Spalletti a gestire l’etichetta di favoriti. Lo ha fatto anche nella scorsa stagione, quando disse "chi ha voluto la bicicletta deve pedalare". È il suo modus operandi. Dire "non siamo pronti" non è autolesionismo: è strategia. Significa tenere alta la guardia ed evitare che i giocatori si sentano già arrivati. Il coach salentino lo scorso anno, in piena lotta scudetto, non si era mai sbilanciato. Il suo diktat è sempre stato quello di "voler dare fastidio" e rimanere nelle vicinanze fino alla fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli
1
Conte rimette la maschera, dichiarazioni spiazzanti: tutti i bersagli dalla Juve a Marotta    
2
Conte e i botta e risposta con Marotta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS