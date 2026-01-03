Tuttosport.com
Mercato, il Napoli su Chiesa con i soldi di Lang: Lazio su Loftus-Cheek, Baldanzi verso il Verona 

Biancocelesti anche su Nicolussi, al Sassuolo piace il nipote di Immobile. Entro la Befana dovrebbe arrivare Marianucci alla Cremonese
Nicolò Schira
3 min
Mercato, il Napoli su Chiesa con i soldi di Lang: Lazio su Loftus-Cheek, Baldanzi verso il Verona © Getty Images
Cambiano le priorità di mercato in casa Napoli: il passaggio al 3-4-3 come modulo sta facendo crescere la convinzione in casa azzurra di puntare su un esterno d’attacco più che su mediano a gennaio. A maggior ragione se il corteggiamento del Galatasaray per Noa Lang dovesse attecchire. In caso di offerta da 25-30 milioni l’ala olandese potrebbe fare i bagagli e volare in Turchia. Con a quel punto i Campioni d’Italia che - ricordiamo sempre devono fare un mercato a saldo zero - potrebbero utilizzare la cifra ricavata per Federico Chiesa. Il gioiello italiano non vorrebbe lasciare il Liverpool e per ora ha preso tempo con tutte le pretendenti, anche se Antonio Conte l’ha sempre ritenuto un top player e lo stima molto. Occhio poi all’ottimo rapporto col ds Giovanni Manna, col quale il classe 1997 ha già lavorato ai tempi della Juve. Per ora siamo solamente nell’alveo delle idee e non si è sviluppato ancora nulla di più. Se Chiesa dovesse decidere di lasciare i Reds, allora anche il club partenopeo si iscriverebbe alla corsa per Fede.

La Lazio non molla Loftus-Cheek

Loftus-Cheek rimane il sogno di Sarri per la mediana della Lazio, che intanto si avvicina a Pedraza (Villarreal) per la fascia sinistra; mentre domani Castellanos firmerà il contratto fino al 2030 col West Ham, che verserà 30 milioni nelle casse biancocelesti. Il Cagliari invece lavora per rinforzare la mediana: continuano i contatti per portare in Sardegna Nicolussi Caviglia, che è in uscita dalla Fiorentina. Operazione fattibile a patto che il Venezia (attuale titolare del cartellino del regista) dia il via libera: si lavora a un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. Continuano pure i dialoghi tra Bologna e Fluminense per trovare un accordo per Freytes;. Dominguez vorrebbe giocare di più e quindi non va esclusa una sua partenza: piace a Lione e River Plate. Per rimpiazzarlo Sartori pensa a Camara (Vitoria Guimaraes) e Kostic (Partizan Belgrado).

Cremonese-Marianucci, contatti in corso 

A proposito di giovani: la Cremonese conta di chiudere per la Befana l’arrivo del centrale Marianucci in prestito secco dal Napoli; mentre il Verona spera che i possibili arrivi di nuovi attaccanti nella Capitale induca Gasperini a dare il via libera alla partenza del fantasista Baldanzi in direzione Hellas. Infine nipote d’arte per il Sassuolo: preso l’attaccante Raffaele Panariello dall’Afragolese. Lo zio del classe 2008 è Ciro Immobile. Uno che di gol se ne intende…

