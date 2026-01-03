Mercato, il Napoli su Chiesa con i soldi di Lang: Lazio su Loftus-Cheek, Baldanzi verso il Verona 

Cambiano le priorità di mercato in casa Napoli: il passaggio al 3-4-3 come modulo sta facendo crescere la convinzione in casa azzurra di puntare su un esterno d’attacco più che su mediano a gennaio. A maggior ragione se il corteggiamento del Galatasaray per Noa Lang dovesse attecchire. In caso di offerta da 25-30 milioni l’ala olandese potrebbe fare i bagagli e volare in Turchia. Con a quel punto i Campioni d’Italia che - ricordiamo sempre devono fare un mercato a saldo zero - potrebbero utilizzare la cifra ricavata per Federico Chiesa. Il gioiello italiano non vorrebbe lasciare il Liverpool e per ora ha preso tempo con tutte le pretendenti, anche se Antonio Conte l’ha sempre ritenuto un top player e lo stima molto. Occhio poi all’ottimo rapporto col ds Giovanni Manna, col quale il classe 1997 ha già lavorato ai tempi della Juve. Per ora siamo solamente nell’alveo delle idee e non si è sviluppato ancora nulla di più. Se Chiesa dovesse decidere di lasciare i Reds, allora anche il club partenopeo si iscriverebbe alla corsa per Fede.