Conte: "Stiamo facendo cose importanti. Mercato? Non parlo, l'anno scorso ho portato sfiga..."

Il Napoli riapre l'anno così come lo aveva chiuso: con una vittoria e lo fa su un campo ostico. All'Olimpico la squadra allenata da Conte risolve la pratice con due gol nel primo tempo: Spinazzola apre i conti mentre Rrahmani li chiude portando gli azzurri a meno uno dal primo posto in attesa della gara dell'Inter. Una gara molto tesa soprattutto nella ripresa con un paio di parapiglia e il secondo chiuso con i rossi a Mazzocchi e Marusic per essersi messi le mani addosso, vano il tentativo di Conte di fermare il suo giocatore. Al fischio finale restano i tre punti per il Napoli tra abbracci e sorrisi.
Le parole di Conte: "Neres? Speriamo niente di grave"
L'allenatore azzurro è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha iniziato parlando delle condizioni di Neres, uscito dal terreno di gioco nel secondo tempo per infortunio: "Nessun aggiornamento, c'è da aspettare domani ma speriamo non sia nullla di grave. Non è niente di muscolare per cui c'è da attendere". Poi sulla partita ha aggiunto: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché giocare contro la Lazio all'Olimpico in questo modo con questa qualità di gioco, pulizia tecnica e anche con questa forza fisica non li abbiamo fatti giocare. Quando avevamo la palla eravamo molto preparati a giocare, abbiamo fatto una partita di qualità altissima oggi".
"Siamo con gli uomini contati"
Sullo sfruttare gli spazi Conte ha detto: "Quando si ha la possibilità e il tempo di preparare le partite nella giusta maniera si cerca di esaltare le caratteristiche migliori dei giocatori per andare a far male agli avversari. L'interpretazione della gara da parte dei ragazzi è stata eccezionale. Ci sta mancando forse un po' di cinismo nella fase offensiva per creiamo tanto, avessimo fatto un gol in più non sarebbe stato uno scandalo. Sono comunque molto contento perché difficilmente qualcuno poteva pensare a un Napoli così con tutte le assenze e quanto ci è capitato. Siamo con gli uomini contati e stiamo facendo delle grandi cose, stanno arrivando vittorie contro squadre importanti. Dobbiamo continuare così anche se non sarà facile giocare ogni tre giorni perché non avremo la possibilità di ruotare i calciatori".
"Mercato? Non tocco questo argomento, porto sfortuna"
Gennaio vuol dire anche mercato. A proposito Conte ha preferito non sbilanciarsi: "Non tocco questi argomenti. L'anno scorso ho detto 'non facciamo danni' ed è stato ceduto Kvara, porto pure sfortuna. C'è chi si deve occupare di questo e la società sa qual è il mio pensiero. È sotto gli occhi di tutti. Io sono l'allenatore e devo utilizzare le risorse a disposizione e che mi vengono date".
La conferenza stampa di Conte
Conte ha iniziato la conferenza stampa parlando del gol arrivato su palla inattiva: "Penso che la risposta finalmente lascia presupporre che comunque proviamo queste situazioni. Non lavoriamo solo su come affrontare le squadre, ma anche sulle palle inattive e Amir è uno dei calciatori che dovrebbe essere più convinto quando va a saltare. Anche con la Cremonese ha avuto una palla importante per segnare. Prima o poi doveva arrivare il frutto del nostro lavoro, anche oggi però sono molto contento della prestazione della squadra. Abbiamo fatto una prestazione di alto livello, giocare qui in casa della Lazio è difficile per tutti. Farlo prendendo il pallino del gioco in mano dall'inizio non è semplice, c'è stata pulizia tecnica importante. Quando arriviamo sotto porta manca quel cinismo che dovremmo avere, ma sono molto contento. Dobbiamo continuare su questa strada, non si vince per caso la Supercoppa contro Milan, Inter e Bologna, lo abbiamo fatto in maniera importante. Ci stiamo togliendo soddisfazioni importanti, dovremo giocare ogni tre giorni e lo stiamo facendo sempre con pochi giocatori nella rosa, ci sarà un sovraccarico di minuti nelle gambe dei giocatori. Oggi abbiamo avuto l'espulsione di Mazzocchi e il problema alla caviglia a Neres, spero non sia nulla di grave perché sarebbe un'ulteriore tegola e non ne abbiamo bisogno".
Ritmo alto e problemi di finalizzazione
Il Napoli contro la Lazio nonostante le diverse assenze è riuscita a mantenere sempre un ritmo molto alto. A proposito l'allenatore azzurro ha aggiunto: "Penso che il livello qualitativo anche rispetto all'avversario e giocando fuori casa sia stato molto alto. Si parlava di sindrome da trasferta perché abbiamo perso sette volte in trasferta, tutto è migliorabile però penso che la partita fatta oggi dal Napoli sia stata di altissimo livello. Oggi abbiamo pressato alto, difendendo con cinquanta metri alle spalle, abbiamo sempre trovato soluzioni in fase di possesso. Si può migliorare in zona gol, dobbiamo segnare di più. In finale di Supercoppa, con la Cremonese e oggi ci è mancato quel qualcosa per essere più cattivi sotto rete. Ci sono da fare i complimenti a questi ragazzi, adesso arriverà un momento difficile dove dovremo fare i conti con tante partite e poche scelte di rotazione, alcune andranno fatte e bisognerà capire come risponderemo. Sono fiducioso di avere un gruppo che crede in quello che facciamo, c'è stata una crescita importante della squadra".
"La difesa non mi preoccupa, gli altri reparti sì"
In chiusura Conte ha parlato del cambio tra Juan Jesus e Buongiorno: "Non dimenticate che abbiamo tenuto in panchina prima delle sconfitte con Benfica e Udinese un giocatore come Politano. Se vedo che c'è qualche altro calciatore che in quel momento ci dà maggiore garanzie io faccia delle scelte. Juan Jesus ha qualità ed è carismatico, ha personalità. In una squadra come la nostra servono anche questi calciatori, Buongiorno adesso sta bene e giocheremo ogni tre giorni. Ci sarà da fare delle rotazioni, è rientrato Olivera che può fare sia il quinto che il centrale di sinistra, Beukema rientrerà tra poco. Questo è l'unico reparto che non mi preoccupa, sugli altri reparti sono seriamente preoccupato. Siamo oggettivamente corti, spero non sia nulla di grave il problema a Neres perché sarebbe di difficile gestione".
