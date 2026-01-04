Conte: "Stiamo facendo cose importanti. Mercato? Non parlo, l'anno scorso ho portato sfiga..."

Il Napoli riapre l'anno così come lo aveva chiuso: con una vittoria e lo fa su un campo ostico. All'Olimpico la squadra allenata da Conte risolve la pratice con due gol nel primo tempo: Spinazzola apre i conti mentre Rrahmani li chiude portando gli azzurri a meno uno dal primo posto in attesa della gara dell'Inter. Una gara molto tesa soprattutto nella ripresa con un paio di parapiglia e il secondo chiuso con i rossi a Mazzocchi e Marusic per essersi messi le mani addosso, vano il tentativo di Conte di fermare il suo giocatore. Al fischio finale restano i tre punti per il Napoli tra abbracci e sorrisi.

Le parole di Conte: "Neres? Speriamo niente di grave"

L'allenatore azzurro è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha iniziato parlando delle condizioni di Neres, uscito dal terreno di gioco nel secondo tempo per infortunio: "Nessun aggiornamento, c'è da aspettare domani ma speriamo non sia nullla di grave. Non è niente di muscolare per cui c'è da attendere". Poi sulla partita ha aggiunto: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché giocare contro la Lazio all'Olimpico in questo modo con questa qualità di gioco, pulizia tecnica e anche con questa forza fisica non li abbiamo fatti giocare. Quando avevamo la palla eravamo molto preparati a giocare, abbiamo fatto una partita di qualità altissima oggi".

"Siamo con gli uomini contati"

Sullo sfruttare gli spazi Conte ha detto: "Quando si ha la possibilità e il tempo di preparare le partite nella giusta maniera si cerca di esaltare le caratteristiche migliori dei giocatori per andare a far male agli avversari. L'interpretazione della gara da parte dei ragazzi è stata eccezionale. Ci sta mancando forse un po' di cinismo nella fase offensiva per creiamo tanto, avessimo fatto un gol in più non sarebbe stato uno scandalo. Sono comunque molto contento perché difficilmente qualcuno poteva pensare a un Napoli così con tutte le assenze e quanto ci è capitato. Siamo con gli uomini contati e stiamo facendo delle grandi cose, stanno arrivando vittorie contro squadre importanti. Dobbiamo continuare così anche se non sarà facile giocare ogni tre giorni perché non avremo la possibilità di ruotare i calciatori".