Neres, il bollettino sull'infortunio: come sta l'attaccante del Napoli e i tempi di recupero

Problemi per un attaccante in casa Napoli. Si tratta di David Neres, il quale nel corso dell'infuocato match contro la Lazio - vinto dal club partenopeo col punteggio di due reti a zero - ha riportato un infortunio alla caviglia sinistra. Il calciatore brasiliano è riuscito a concludere la partita, ma le condizioni non sembrerebbero essere del tutto ottimali. Neres si è, infatti, sottoposto quest'oggi agli esami strumentali di rito, stando a quanto riportato dal bollettino medico ufficiale del Napoli che recita: "David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo."