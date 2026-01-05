Tuttosport.com
Neres, il bollettino sull'infortunio: come sta l'attaccante del Napoli e i tempi di recupero

L'esterno brasiliano è uscito malconcio dalla sfida contro i biancocelesti: ecco quando rientra
2 min
Serie AnapoliNeres
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Problemi per un attaccante in casa Napoli. Si tratta di David Neres, il quale nel corso dell'infuocato match contro la Lazio - vinto dal club partenopeo col punteggio di due reti a zero - ha riportato un infortunio alla caviglia sinistra. Il calciatore brasiliano è riuscito a concludere la partita, ma le condizioni non sembrerebbero essere del tutto ottimali. Neres si è, infatti, sottoposto quest'oggi agli esami strumentali di rito, stando a quanto riportato dal bollettino medico ufficiale del Napoli che recita: "David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo."

Napoli, quando torna in campo Neres

Antonio Conte dovrà fare a meno di David Neres, quantomeno per la prossima gara. Il Napoli sarà impegnato nel turno infrassettimanale nel match casalingo del 7 gennaio contro il Verona di Zanetti, match a cui sicuramente non prenderà parte David Neres. Il calciatore proseguirà il percorso riabilitativo affinché le speranze di poter scendere in campo nella grande sfida contro l'Inter a San Siro dell'11 gennaio, possano crescere esponenzialmente. 

Tutte le news di Napoli

