“Dovrebbe tagliarsi il braccio?”, “Così scatenate un putiferio”: Conte, furia e show

“Non c’è solo delusione. Sono partite che rischi di perdere, ci sono stati questi due episodi negativi per noi in cui potevamo fare meglio. Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi. Anche su Hojlund, non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così, ma andiamo avanti”. Lo ha detto Antonio Conte ai microfoni di Dazn dopo il pareggio di 2-2 tra Napoli e Verona . Il tecnico azzurro ha aggiunto: "Favorita per lo scudetto? A me non interessa parlarne, poi sulle mie parole scatenate un putiferio. Sappiamo di affrontare una squadra forte che in due anni ha giocato due finali di Champions League. Andremo lì con voglia e determinazione, cercando di dare sempre il massimo, sapendo che ci sarà sempre grande attenzione mediatica”.

Le parole di Conte dopo Napoli-Verona

Conte ha poi spiegato: “Dichiarazioni su Juve, Inter e Milan? Non ho detto nulla di strano, ma solo fatto dei complimenti. Non ho detto nulla di negativo, ma solo ricordato la storia di questi tre top club. Se dico qualcosa sugli arbitri succede un putiferio, se lo fanno gli altri nulla. Capisco di essere un personaggio mediatico, ma questa cosa mi capita solo in Italia, in Inghilterra no”.

Il commento di Zanetti

"I punti sono sempre importanti, anche per la qualità dell'avversario che incontravamo. Abbiamo fatto una partita importantissima nel primo tempo, poi era normale che ci fosse una loro reazione. Abbiamo anche retto per un po', alla fine è un punto importante. Il risultato, però, è secondario perché volevo una risposta dal punto di vista mentale". Lo dice il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata 2-2 contro il Napoli. "Dovevamo risollevarci subito e abbiamo fatto una partita straordinaria, questa squadra ha qualità. Ci siamo anche noi e dobbiamo uscire a tutti i costi da lì. Per tutto il mondo calcistico eravamo già morti, invece siamo ancora qui a lottare. La squadra risponde sempre, il problema sta nella continuità. Non è facile essere sempre al 100% ed essere perfetti", sottolinea l'allenatore gialloblù. Sul gol di tacco di Frese: "Non era pronosticabile, ma va sempre ad attaccare come quinto. In questo momento ci sta mancando Belghali che è un giocatore importante. Tutti si sono messi a disposizione e hanno dimostrato che, dando il massimo, ce la possiamo giocare con tutti", conclude Zanetti.