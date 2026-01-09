Calciomercato Napoli, Dovbyk per sostituire Lucca. L’idea Mainoo sta per tramontare

NAPOLI - Parola d’ordine: calma e zitti. Antonio Conte ha scelto il silenzio, niente sfoghi in sala stampa, niente accuse agli arbitri, niente analisi al vetriolo per il Var. Sul volto, però, la rabbia era scritta in modo inequivocabile: una furia trattenuta dopo il 2-2 casalingo col Verona. Eppure ha vinto la disciplina. Ha ingoiato il rospo. Ha deciso - almeno in pubblico - di non alimentare il fuoco. Qualche stilettata, come da copione personale, non è mancata: "Hojlund doveva amputarsi il braccio?" ha chiesto con gelida ironia commentando il gol annullato al danese. Poi ha chiuso lì. Il suo gruppo, in questo momento, ha bisogno di ossigeno e di serenità. Non solo in campo, ma soprattutto fuori: sul mercato. Niente corse disperate, niente colpi di teatro, niente acquisti fatti più per placare l’ansia che per convinzione. La fretta è cattiva consigliera e su questo l’obbligo del saldo zero aiuta un Napoli incerottato, ma con diversi calciatori prossimi al rientro. Se non si individua il tassello che serve davvero, allora, è meglio restare così. Con i limiti che si conoscono, ma anche con la solidità di un gruppo che, nonostante tutto, continua ad essere in lotta su tutti i fronti e ha già vinto la Supercoppa.