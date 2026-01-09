Manna contro il Var: "Penalizza gli arbitri. Quanto successo al Napoli è sotto gli occhi di tutti"

"In questo momento il Var sta penalizzando gli arbitri". Parole pronunciate da Giovanni Manna , ds del Napoli , e a due giorni da quanto successo al Maradona contro il Verona . Tanti episodi tra cui il rigore assegnato agli scaligeri e anche la rete annullata a Hojlund per un tocco con la mano. Situazioni su cui si è espresso anche Conte nel post partita e ora anche il dirigente azzurro sottolinea un aspetto: "Sicuramente stiamo vivendo un momento storico non felice per quanto riguarda le vicende arbitrali".

Manna contro il Var

E proprio sull'argomento continua a Radio CRC: "È evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l'arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR. Abbiamo sempre sperato e pensato che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Dopo revisioni così lunghe non riuscire a prendere una decisione corretta e condizionare l'andamento della partita non è ammissibile. Parlo di noi ma è anche quanto succede su altri campi... Richieste all'AIA? Dovremo fare un ragionamento su quanto sta accadendo e come poter migliorare la situazione".

"Inter? Non è una partita chiave per lo scudetto"

Sulla prestazione col Verona: "Ci sta un primo tempo con meno energie, soprattutto dopo l'ottimo periodo con partite giocate molto bene. La squadra ha reagito bene, dimostrando di non voler perdere. Per me ne abbiam persi due per la dinamica della gara". Sulle condizioni del gruppo: "La squadra ha reagito bene e lavorato in maniera corretta, facendo grandi prestazioni. Inter? Ci faremo trovare pronti in una gara molto complicata. Non è una partita chiave per lo scudetto, ma è importante come tutte le altre. Dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi e non farci condizionare da fattori esterni".