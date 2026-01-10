Inter-Napoli, Conte non parla ma intanto perde Neres e può crollare: cos'è successo

Antonio Conte non parlerà prima del big match contro l' Inter , valido per la lotta allo scudetto di Serie A . Il Napoli è reduce dal pari interno contro il Verona che ha rallentato la rincorsa ai nerazzurri ma che ha accorciato anche il gap con le inseguitrici in lotta per un posto Champions che sono Juventus e Roma. In più, a togliere il sereno ad Antonio Conte, ci si è messo anche David Neres , fermo ai box dopo l'infortunio subito contro la Lazio : il brasiliano, dopo aver saltato la sfida contro l'Hellas, sarà costretto a dare forfait anche contro l' Inter a causa di un problema alla caviglia.

La Juve alle spalle

Attualmente il Napoli occupa la terza posizione in classifica a quota 38 punti, frutto di 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. I partenopei distano "solo" quattro lunghezze dall'Inter capolista ma alle loro spalle avanzano le inseguitrici, ovvero Juventus e Roma. Sono solo due i punti che dividono il Napoli dai bianconeri anche se i partenopei vantano una gara in meno, quella contro il Parma, che verrà recuperata mercoledì 14 gennaio alle ore 18:30. La formazione di Antonio Conte non potrà più sbagliare, perché alla fine di questa giornata rischia di essere scavalcata in classifica dalla Juventus. A impensierire il tecnico salentino sono anche i diversi infortuni che da tempo affliggono i campani: oltre a Neres, sono fermi ai box da mesi Lukaku, De Bruyne e Anguissa. A breve, dovrebbero però tornare a disposizione del tecnico sia Beukema che Gilmour.