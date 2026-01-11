Conte muto, Marotta che "sminuisce" e il "livello umano" di Lautaro: contro l'Inter...

Le parole del tecnico su Lautaro

Durante la stagione 2020/21 i due ebbero un battibecco plateale: l’argentino, sostituito contro la Roma, reagì con stizza e Conte lo zittì. L’episodio fu stemperato con un ironico match di boxe simulato ad Appiano Gentile, ma i lividi non sono mai spariti del tutto. Il capitano nerazzurro, inoltre, è stato protagonista, nel match d’andata al Maradona, di un acceso battibecco a bordocampo con lo stesso Conte. "Lautaro è un ottimo giocatore, ma forse non l’ho conosciuto bene a livello umano" commentò don Antonio nel post-partita. A completare il quadro, i trascorsi con Chivu. Il primo “scontro” diretto risale alla penultima giornata della passata stagione: Parma-Napoli, conclusasi con l’espulsione di entrambi i tecnici dopo un battibecco a distanza. Il secondo capitolo si è consumato proprio nell’incontro d’andata al Maradona, quando Conte - rispondendo alle parole di Marotta - ha sferrato una frecciata al veleno: "Io non ho mai permesso che qualcuno parlasse al posto mio, perché significherebbe sminuire la figura del tecnico". Il coach salentino ha guidato l’Inter per due stagioni intense, riportando lo scudetto a Milano nell’estate del 2021 e interrompendo un dominio juventino che lui stesso aveva contribuito a costruire negli anni precedenti.