MILANO - Il Napoli tiene in vita il campionato grazie alla doppitta di McTominay che per due volte riprende l'Inter per il 2-2 finale . Match che ha vissuto un momento di alta tensione al momento dell'assegnazione del calcio di rigore per i nerazzurri con Antonio Conte furibondo con i direttori di gara. L'allenatore dei campioni d'Italia è stato espulso ed ha assitito al pareggio da dietro la balaustra e nel post-partota si è presentato il vice Cristian Stellini che ha voluto sorvolare sull'episodio del rigore: "Io passerei oltre, veniamo da una settimana un po' complicata da questo punto di vista. La prestazione della squadra è stata ottima e la reazione dopo il rigore ci dà grande fiducia e forza. Anche oggi, su un campo difficile e contro una squadra forte, ha dimostrato di meritare lo scudetto conquistato l'anno scorso - aggiunge - C'è grande soddisfazione per la reazione che c'è stata. Abbiamo visto l'episodio e non lo commentiamo, anche perché sennò dovremmo riavvolgere il nastro e non vogliamo farlo".

L'assenza di Conte nel post-partita

Sul perché Antonio Conte non si sia presentato ai microfoni: "Anche altre volte, dopo un'espulsione, ha deciso di non venire. Speriamo che non succeda ancora, così saremo tutti felici".

"Siamo in un ottimo momento fisico"

Stellini conferma lo stato di forma del Napoli: "Siamo in un ottimo momento dal punti di vista fisico. Non abbiamo grandi rotazioni, serve pazienza. Attraverso quelle, riusciremo a migliorare l'impatto fisco che comunque oggi è stato forte. La squadra ha ampiamente meritato il pareggio e siamo soddisfatti per carattere, personalità e qualità"

Il percorso con Hojlund

La crescita e l'impatto dell'ex attaccante dello United:"È arrivato in un momento in cui tutto era iniziato, non lo abbiamo avuto molto a settembre e ottobre ma ha messo grande disponibilità e umiltà. Si impegna quotidianamente a migliorare, vogliamo costruire con lui un attaccante completo e ci sta dando grande soddisfazione"

Sull'espulsione di Conte: "Momento di frustrazione"

In conferenza stampa è stato chiesto a Stellini di raccontare il momento del rosso a Conte: "Momento di frustrazione, molte volte queste reazioni non si vedono. Non abbiamo visto l'episodio del rigore nel dettaglio e nessuno poteva sapere cos'era successo. Noi non giudichiamo l'episodio.Io sono qua a dire che quello è stato un momento di frustrazione legato al gol".