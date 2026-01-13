Rrahmani su Inter-Napoli: "Gara decisa dagli episodi, ma torniamo con più certezze". Su Hojlund...

"Inter-Napoli? Sicuramente dal punto di vista tattico abbiamo fatto un'ottima partita: abbiamo creato, ci siamo difesi bene, abbiamo gestito bene la palla. Gli episodi hanno deciso il risultato ed è giusto così: il campionato sarà lungo, ci sono ancora tante partite da giocare. Difendere contro Lautaro e Thuram? Ovviamente ci sono i duelli individuali ed abbiamo il nostro modo di difendere, ma la cosa più importante è come gestiamo la fase difensiva da squadra". Così il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, a Radio Crc, alla vigilia della sfida contro il Parma.