Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Stellini: "Napoli, ecco cosa ci è mancato. Var mai nel verso giusto". Su Neres...

Il commento del vice di Antonio Conte (squalificato) sul pareggio casalingo con il Parma: "È il momento di lavorare sulla testa"
2 min
Stellini: "Napoli, ecco cosa ci è mancato. Var mai nel verso giusto". Su Neres...© FOTO MOSCA
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Ci è mancato un pizzico di fortuna. Gli episodi in area sono stati tanti, non abbiamo avuto il rimpallo giusto. Ci è mancato un pizzico di velocità e qualità nei passaggi per arrivare a creare occasioni ad un Parma che si è difeso bene. E ci è mancato un pizzico di energia perché è molto tempo che stiamo giocando con gli stessi giocatori e capita che con tante partite arrivi ad una partita in cui non hai il tempo di recuperare le energie mentali e fisiche”. Lo ha detto Stellini, vice dello squalificato Antonio Conte, a Dazn dopo il pareggio di 0-0 in casa contro il Parma

Le parole di Stellini dopo Napoli-Parma

È il momento di lavorare sulla testa per non far perdere entusiasmo alla squadra? Sì, dobbiamo restare molto lucidi e lavorare sulla testa della squadra. Tenerla unita e compatta per le partite. È tanto tempo che molti mancano e non sappiamo quando li riavremo. Abbiamo qualche difficoltà con le squadre compatte e basse. Oggi non siamo stati fortunati. Continuiamo ad avere questa sfortuna con il Var che non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla” ha aggiunto Stellini. Infine, ha concluso: “Il cambio di Neres? Sarebbe anomalo se stesse bene. ha avuto un problema a Roma con la Lazio, aveva dato la disponibilità a giocare, poi quando è entrato in campo ha sentito dolore e abbiamo fatto un altro cambio. Rientra Anguissa? Non abbiamo tempi precisi perché c’è stato un intoppo nella fase di recupero. E poi un giocatore che sta fuori da così tanto avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore”.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS