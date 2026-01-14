Stellini: "Napoli, ecco cosa ci è mancato. Var mai nel verso giusto". Su Neres...

“Ci è mancato un pizzico di fortuna. Gli episodi in area sono stati tanti, non abbiamo avuto il rimpallo giusto. Ci è mancato un pizzico di velocità e qualità nei passaggi per arrivare a creare occasioni ad un Parma che si è difeso bene. E ci è mancato un pizzico di energia perché è molto tempo che stiamo giocando con gli stessi giocatori e capita che con tante partite arrivi ad una partita in cui non hai il tempo di recuperare le energie mentali e fisiche”. Lo ha detto Stellini , vice dello squalificato Antonio Conte, a Dazn dopo il pareggio di 0-0 in casa contro il Parma .

Le parole di Stellini dopo Napoli-Parma

“È il momento di lavorare sulla testa per non far perdere entusiasmo alla squadra? Sì, dobbiamo restare molto lucidi e lavorare sulla testa della squadra. Tenerla unita e compatta per le partite. È tanto tempo che molti mancano e non sappiamo quando li riavremo. Abbiamo qualche difficoltà con le squadre compatte e basse. Oggi non siamo stati fortunati. Continuiamo ad avere questa sfortuna con il Var che non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla” ha aggiunto Stellini. Infine, ha concluso: “Il cambio di Neres? Sarebbe anomalo se stesse bene. ha avuto un problema a Roma con la Lazio, aveva dato la disponibilità a giocare, poi quando è entrato in campo ha sentito dolore e abbiamo fatto un altro cambio. Rientra Anguissa? Non abbiamo tempi precisi perché c’è stato un intoppo nella fase di recupero. E poi un giocatore che sta fuori da così tanto avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore”.