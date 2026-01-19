La vittoria del Napoli contro il Sassuolo ha nascosto un velo di tristezza che continua a dominare sul lavoro della squadra di Conte. Il tema è sempre lo stesso: gli infortuni. McTominay dopo il pareggio contro l'Inter ha fatto capire a gran voce quanto pesino e Stellini dopo la sfida del Mapei Stadium ha rincarato la dose, in vista anche di un calendario fitto e pienissimo di partite tra Champions e altri match. E sul cammino dei partenopei in Serie A ci sarà la Juve, reduce dalla sconfitta a sorpresa contro il Cagliari. E nella sfida tra ex, il tecnico azzurro dovrà far fronte a diversi infortuni: gli ultimi quelli di Rrahmani, Politano ed Elmas, che si vanno ad aggiungere alla lunga lista.