Conte in emergenza totale, altri due big infortunati: esito esami Napoli, saltano Champions e Juve

L'allenatore perde altre due pedine importanti e dovrà valutare le condizioni del gruppo in vista del doppio impegno tra Copenhagen e Juventus
La vittoria del Napoli contro il Sassuolo ha nascosto un velo di tristezza che continua a dominare sul lavoro della squadra di Conte. Il tema è sempre lo stesso: gli infortuni. McTominay dopo il pareggio contro l'Inter ha fatto capire a gran voce quanto pesino e Stellini dopo la sfida del Mapei Stadium ha rincarato la dose, in vista anche di un calendario fitto e pienissimo di partite tra Champions e altri match. E sul cammino dei partenopei in Serie A ci sarà la Juve, reduce dalla sconfitta a sorpresa contro il Cagliari. E nella sfida tra ex, il tecnico azzurro dovrà far fronte a diversi infortuni: gli ultimi quelli di Rrahmani, Politano ed Elmas, che si vanno ad aggiungere alla lunga lista.

Napoli, la lista infortunati 

Oltre i cinque lungodegenti De Bruyne, Lukaku, Meret, Anguissa e Gilmour, in Champions non ce la faranno a recuperare Rrahmani, Politano ed Elmas per l'importantissima sfida contro il Copenhagen. Elmas invece dovrebbe stringere i denti, dopo essere sceso in campo con l'influenza contro il Sassuolo. Infine resta in bilico anche la situazione di David Neres. E proprio il club pubblica gli esiti degli esami dei due calciatori infortunati proprio nel corso dell'ultimo match con i neroverdi: "In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo". I due calciatori, dunque, salteranno la sfida in Europa ma anche quella di campionato con la Juventus del weekend. Assenze pesanti per Conte che già da tempo deve fare i conti con una rosa ridotta all'osso. 

