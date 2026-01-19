Conte in emergenza totale, altri due big infortunati: esito esami Napoli, saltano Champions e Juve

La vittoria del Napoli contro il Sassuolo ha nascosto un velo di tristezza che continua a dominare sul lavoro della squadra di Conte. Il tema è sempre lo stesso: gli infortuni. McTominay dopo il pareggio contro l'Inter ha fatto capire a gran voce quanto pesino e Stellini dopo la sfida del Mapei Stadium ha rincarato la dose, in vista anche di un calendario fitto e pienissimo di partite tra Champions e altri match . E sul cammino dei partenopei in Serie A ci sarà la Juve, reduce dalla sconfitta a sorpresa contro il Cagliari. E nella sfida tra ex, il tecnico azzurro dovrà far fronte a diversi infortuni: gli ultimi quelli di Rrahmani, Politano ed Elmas, che si vanno ad aggiungere alla lunga lista.

Napoli, la lista infortunati

Oltre i cinque lungodegenti De Bruyne, Lukaku, Meret, Anguissa e Gilmour, in Champions non ce la faranno a recuperare Rrahmani, Politano ed Elmas per l'importantissima sfida contro il Copenhagen. Elmas invece dovrebbe stringere i denti, dopo essere sceso in campo con l'influenza contro il Sassuolo. Infine resta in bilico anche la situazione di David Neres. E proprio il club pubblica gli esiti degli esami dei due calciatori infortunati proprio nel corso dell'ultimo match con i neroverdi: "In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo". I due calciatori, dunque, salteranno la sfida in Europa ma anche quella di campionato con la Juventus del weekend. Assenze pesanti per Conte che già da tempo deve fare i conti con una rosa ridotta all'osso.

Quante partite saltate dai giocatori del Napoli per infortunio

Tantissimi gli infortuni in casa Napoli in questa stagione che non hanno permesso a Conte di poter avere le rotazioni necessarie, soprattutto negli ultimi due mesi, e coprire le tre competizioni al massimo della condizione. Se lo scorso anno, a questo punto della stagione, i giocatori azzurri avevano saltato 59 partite, quest'anno si è già a quota 145. A Sky Calcio Club si sono analizzate le possibili cause e Marchegiani sottolinea: "Non è un problema soltanto del Napoli perché tutte quelle che giocano ogni tre giorni li hanno. Il motivo è legato al numero delle partite, non ne vedo altri. L'allenatore è lo stesso, i campi sono gli stessi e sono di più le partite. Probabilmente sono di più le gare che richiedono un dispendio di energie nervose e fisiche maggiori".