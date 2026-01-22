Conte contro la Juve, come sta preparando il Napoli: chi gioca a Torino. E Lukaku...

Una brutta botta. Brutta e pericolosa, perchè dopo il pareggio di Copenaghen , l’accesso ai playoff degli ottavi di Champions è diventato molto complicato per il Napoli. La delusione è stata pesante, nella squadra e nell’ambiente, anche alla luce di un secondo tempo che ha confermato come la squadra cali vistosamente con il trascorrere dei match. Come risolvere il problema? Con il ritorno dei lungodegenti, così da dare il cambio a quelli che stanno giocando sempre, ma le date sono spesso variabili e mai verificate. Il primo rientro sarà quello di Lukaku , mai in campo quest’anno e in panchina martedì al Parken Stadion, dopo il brutto infortunio muscolare dello scorso 14 agosto, a Dimaro nell’amichevole contro l’Olympiacos.

Da oggi il Napoli entrerà nel vivo della preparazione per il big match di domenica allo Stadium contro la Juventus, e lo farà con un “allenamento congiunto” a Castelvolturno contro il Savoia, capolista nel girone I di serie D. Conte porà verificare la reale condizione di ogni calciatore, così da decidere con quale formazione Madame, che punta a battere i campioni d’Italia per accorciare il distacco dagli stessi (-4) e guadagnare punti importanti per la partecipazione alla prossima Champions. A tal proposito, come avrà reagito il Napoli alla delusione in Danimarca? La chiave di volta sarà lì. Perché se lo spirito tornerà ad essere alto, anche le prestazioni potranno migliorare, ora che qualche cambio sarà possibile.

Napoli, chi manca ancora all'appello

A cominciare da Mazzocchi e Marianucci, assenti a Copenaghen perchè esclusi dalla lista Champions, che Conte potrà portare in panchina contro la Juventus. Non potrà utilizzare, invece, Rrahmani e Politano: lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra per l’esterno, lesione distrattiva al gluteo sinistro per il difensore. Staranno fuori almeno due settimane. In difesa dovrebbe tornare Beukema, assente al Parken Stadion, con Di Lorenzo di nuovo sulla corsia esterna, dove inspiegabilmente è stato schierato Gutierrez martedì in Champions. A sinistra ci sarà ancora Spinazzola, per completare il centrocampo nel quale Lobotka e McTominay non conoscono la parola riposo. Dovrebbe essere confermato anche l’attacco, con Elmas e Vergara alle spalle di Hojlund. Il giovane di Frattaminore, probabilmente il migliore martedì, dovrebbe essere ancora preferito a Noa Lang, così come Hojlund dovrebbe essere schierato per la 19ª gara di fila da titolare, perché Lucca continua ad essere al centro di operazioni di mercato.