McTominay, il Napoli lo blinda e spinge sul mercato: idea Sterling, caso Lucca e sorpresa Insigne

Chiamatelo pure Scott l’intoccabile. Il Napoli si gode l’annata strepitosa finora sfoderata da Scott McTominay che viaggia già verso la doppia cifra di gol stagionali. Ai cinque siglati in campionato, infatti, vanno aggiunti i quattro realizzati in Champions. Nessun giocatore di club italiani ha fatto meglio nella competizione europea più importante. Il segnale evidente di come lo scozzese sia un top player internazionale. Tanto che dalla Premier League un paio di club di prima fascia hanno già mandato segnali d’interesse al suo entourage. Così come l’estate scorsa dall’Arabia una formazione saudita era pronta a ricoprirlo di petrodollari pur di farlo sbarcare nel campionato saudita.
Napoli, McTominay rinnova fino al 2031: De Laurentiis lo blinda
Niente da fare. Aurelio De Laurentiis non vuol neanche sentire per sbaglio offerte e proposte per la sua stella. Senza considerare che lo stesso numero 8 azzurro si trova benissimo in Italia ed è rimasto entusiasta della scelta fatta solamente un anno e mezzo fa. Ecco perché le parti hanno già iniziato a dialogare per estendere il legame (attualmente in scadenza nel 2028) fino al 2031. I campioni d’Italia, infatti, intendono blindare il loro leader tecnico con il prolungamento del contratto e relativo aumento d’ingaggio. Meritassimo alla luce del rendimento fornito in questi mesi. Avanti insieme allora per provare a mantenere cucito sul petto del Napoli il tricolore.
Calciomercato Napoli: Lang in uscita, Sterling idea e il caso Lucca
Intanto nelle prossime ore dovrebbe essere definita la cessione di Noa Lang in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (27-28 milioni) al Galatasaray. Una partenza che può aprire all’arrivo in prestito e col 70% almeno dell’ingaggio a carico del Chelsea di Raheem Sterling (reduce però da un semestre d’inattività). Contatti in corso. Fari puntati pure su Giovane del Verona, anche se l’Hellas chiede l’obbligo di riscatto (complicato da fare col mercato a saldo zero). Più facile arrivare in prestito a Daniel Maldini (Atalanta). Chi invece continua a sfogliare la margherita è Lorenzo Lucca, che non sembra convinto dell’opzione Nottingham Forest nonostante gli inglesi abbiano già un accordo col Napoli per il prestito (1 milione) con diritto di riscatto. Sulla punta sono in pressing pure Pisa e Siviglia e il centravanti al momento non ha sciolto le riserve sul suo futuro.
L'agente di Marianucci contro Conte
Una destinazione certa, invece, l’avrebbero il centrale Luca Marianucci (in prestito secco alla Cremonese) e l’attaccante Giuseppe Ambrosino (destinato al Venezia in prestito fino a giugno 2027 in caso di promozione in A dei veneti). Conte però ha stoppato le loro partenze pur facendoli giocare col contagocce. Una mossa che ha mandato su tutte le furie il loro agente Mario Giuffredi che ha tuonato a CalcioNapoli24: "Non mi faccio prendere per il c..o da Conte: ha detto abominevoli nefandezze e non ha coraggio coi giovani. Marianucci e Ambrosino sono tenuti in ostaggio". Infine nelle scorse ore si è offerto al Napoli l’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, svincolato da mesi dopo l’addio al Toronto. Essendo un prodotto del vivaio partenopeo non occuperebbe posto in lista: hai visto mai…
Chiamatelo pure Scott l’intoccabile. Il Napoli si gode l’annata strepitosa finora sfoderata da Scott McTominay che viaggia già verso la doppia cifra di gol stagionali. Ai cinque siglati in campionato, infatti, vanno aggiunti i quattro realizzati in Champions. Nessun giocatore di club italiani ha fatto meglio nella competizione europea più importante. Il segnale evidente di come lo scozzese sia un top player internazionale. Tanto che dalla Premier League un paio di club di prima fascia hanno già mandato segnali d’interesse al suo entourage. Così come l’estate scorsa dall’Arabia una formazione saudita era pronta a ricoprirlo di petrodollari pur di farlo sbarcare nel campionato saudita.
Napoli, McTominay rinnova fino al 2031: De Laurentiis lo blinda
Niente da fare. Aurelio De Laurentiis non vuol neanche sentire per sbaglio offerte e proposte per la sua stella. Senza considerare che lo stesso numero 8 azzurro si trova benissimo in Italia ed è rimasto entusiasta della scelta fatta solamente un anno e mezzo fa. Ecco perché le parti hanno già iniziato a dialogare per estendere il legame (attualmente in scadenza nel 2028) fino al 2031. I campioni d’Italia, infatti, intendono blindare il loro leader tecnico con il prolungamento del contratto e relativo aumento d’ingaggio. Meritassimo alla luce del rendimento fornito in questi mesi. Avanti insieme allora per provare a mantenere cucito sul petto del Napoli il tricolore.