McTominay, il Napoli lo blinda e spinge sul mercato: idea Sterling, caso Lucca e sorpresa Insigne

Intanto nelle prossime ore dovrebbe essere definita la cessione di Noa Lang in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (27-28 milioni) al Galatasaray . Una partenza che può aprire all’arrivo in prestito e col 70% almeno dell’ingaggio a carico del Chelsea di Raheem Sterling (reduce però da un semestre d’inattività). Contatti in corso. Fari puntati pure su Giovane del Verona , anche se l’Hellas chiede l’obbligo di riscatto (complicato da fare col mercato a saldo zero). Più facile arrivare in prestito a Daniel Maldini (Atalanta). Chi invece continua a sfogliare la margherita è Lorenzo Lucca , che non sembra convinto dell’opzione Nottingham Forest nonostante gli inglesi abbiano già un accordo col Napoli per il prestito (1 milione) con diritto di riscatto. Sulla punta sono in pressing pure Pisa e Siviglia e il centravanti al momento non ha sciolto le riserve sul suo futuro.

L'agente di Marianucci contro Conte

Una destinazione certa, invece, l’avrebbero il centrale Luca Marianucci (in prestito secco alla Cremonese) e l’attaccante Giuseppe Ambrosino (destinato al Venezia in prestito fino a giugno 2027 in caso di promozione in A dei veneti). Conte però ha stoppato le loro partenze pur facendoli giocare col contagocce. Una mossa che ha mandato su tutte le furie il loro agente Mario Giuffredi che ha tuonato a CalcioNapoli24: "Non mi faccio prendere per il c..o da Conte: ha detto abominevoli nefandezze e non ha coraggio coi giovani. Marianucci e Ambrosino sono tenuti in ostaggio". Infine nelle scorse ore si è offerto al Napoli l’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, svincolato da mesi dopo l’addio al Toronto. Essendo un prodotto del vivaio partenopeo non occuperebbe posto in lista: hai visto mai…