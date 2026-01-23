Tuttosport.com
La Juve fa miracoli! Grandi notizie dall'infermeria Napoli, ma per Conte lo Stadium è stregato

Come arriva la squadra partenopea al big match di domenica 25 gennaio contro i bianconeri di Spalletti e i precedenti
Raffaele Auriemma
3 min
Napoli

C’ è sempre una prima volta. Antonio Conte cerca la vittoria con ostinazione e spera di trovarla domenica nella sua vecchia casa. Nei quattro precedenti contro la Juventus a Torino, infatti, non ha mai vinto: due vittorie e due pareggi. Il bilancio, inoltre, non sorride nemmeno al Napoli, che all’Allianz Stadium ha fatto bottino pieno solo in due occasioni su 14. La Juventus è anche la squadra contro cui i partenopei hanno perso il maggior numero di gare (71) nella loro storia in Serie A. Ma questo deve essere uno stimolo in più, lo ha ribadito anche Conte.

Lukaku scalda i motori. E Anguissa...

Gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno in vista di un match che può già essere decisivo per la corsa scudetto, ma che è fondamentale per il piazzamento in zona Champions. C’è stato un allenamento congiunto con il Savoia, primo nel Girone I di Serie D, terminato 3-0 in favore dei partenopei grazie ai gol del giovane croato Anic, poi nella ripresa Mazzocchi e, udite udite, Lukaku: il belga ha giocato tutta la gara, così come l’ha giocata Meret, titolare dal primo minuto. E Big Rom è stato schierato fianco a fianco con Lucca, poi quest’ultimo al termine del primo tempo ha svuotato l’armadietto e ha lasciato il Napoli. Una curiosità: anche contro il Savoia è stato utilizzato Gutierrez sulla corsia destra. Non solo: anche Anguissa - fuori dal 9 novembre - e Meret potrebbero tornare tra i convocati domenica.

Infermeria sempre affollata

Molto più incerta la situazione legata a Neres, ancora alle prese con il problema alla caviglia. Lo staff medico del Napoli sta lavorando per provare ad averlo a disposizione il prima possibile, ma è difficile immaginarlo in campo in tempi brevi. L’infermeria, dunque, resta affollata. Sicuramente assenti altri quattro azzurri: Rrahmani, Gilmour, De Bruyne e Politano. Sulla trequarti, contro la Juventus, Conte potrebbe confermare la coppia Elmas-Vergara, quest’ultimo in campo per soli 227’ dall’inizio della stagione: circa l’8% dei minuti a disposizione. Sarà una settimana cruciale per il tecnico dei partenopei. Dopo il deludente pareggio di Copenaghen - maturato in superiorità numerica e chiuso con tanti rimpianti - il cammino europeo si è complicato: il Napoli è al momento fuori dai Playoff e dovrà necessariamente battere il Chelsea mercoledì al Maradona per tenere viva la speranza di entrare tra le prime 24 della League Phase. Lo storico del coach salentino, non a caso, è eloquente. In serie A domina: la media punti a gara è pari a 2,22, con una percentuale di successi del 66%. In Champions League, invece, il passo cala sensibilmente: le vittorie sono la metà (32%) e la media punti scende a 1,37. In cinque giorni don Antonio cerca riscatto, prima con la Juventus e poi con il Chelsea: insomma contro il suo passato vincente.

 

