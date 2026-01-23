La Juve fa miracoli! Grandi notizie dall'infermeria Napoli, ma per Conte lo Stadium è stregato

Infermeria sempre affollata

Molto più incerta la situazione legata a Neres, ancora alle prese con il problema alla caviglia. Lo staff medico del Napoli sta lavorando per provare ad averlo a disposizione il prima possibile, ma è difficile immaginarlo in campo in tempi brevi. L’infermeria, dunque, resta affollata. Sicuramente assenti altri quattro azzurri: Rrahmani, Gilmour, De Bruyne e Politano. Sulla trequarti, contro la Juventus, Conte potrebbe confermare la coppia Elmas-Vergara, quest’ultimo in campo per soli 227’ dall’inizio della stagione: circa l’8% dei minuti a disposizione. Sarà una settimana cruciale per il tecnico dei partenopei. Dopo il deludente pareggio di Copenaghen - maturato in superiorità numerica e chiuso con tanti rimpianti - il cammino europeo si è complicato: il Napoli è al momento fuori dai Playoff e dovrà necessariamente battere il Chelsea mercoledì al Maradona per tenere viva la speranza di entrare tra le prime 24 della League Phase. Lo storico del coach salentino, non a caso, è eloquente. In serie A domina: la media punti a gara è pari a 2,22, con una percentuale di successi del 66%. In Champions League, invece, il passo cala sensibilmente: le vittorie sono la metà (32%) e la media punti scende a 1,37. In cinque giorni don Antonio cerca riscatto, prima con la Juventus e poi con il Chelsea: insomma contro il suo passato vincente.