Napoli scatenato sul mercato: contatti per Cambiaghi ma spuntano altri nomi per Conte, il punto

Un colpo tira l’altro, è proprio il caso di dirlo. Il Napoli ci ha preso gusto e - nonostante i paletti stringenti del mercato saldo zero al quale è stato costretto - prepara l’affondo per regalare ad Antonio Conte un altro rinforzo dopo Giovane (prelevato dal Verona per 20 milioni, bonus inclusi), che oggi sosterrà le visite mediche. Una corsa contro il tempo per completare il tesseramento in tempo per la sfida di domani alle 18 allo Stadium contro la Juve. Partita nella quale il classe 2003 tornerebbe subito molto utile. Gli infortuni di Politano (out un mese) e Neres (si teme debba operarsi: se così fosse, non tornerebbe in campo prima di aprile) hanno, infatti, lasciato a disposizione di Conte soltanto Vergara ed Elmas come esterni offensivi. Tra l’altro entrambi nascono come mezzali e quindi sono parzialmente adattati in quel ruolo, seppur abbiano dimostrato finora di reggerlo egregiamente. Ecco perché il direttore sportivo Giovanni Manna sta setacciando il mercato per trovare un esterno offensivo che giochi largo a sinistra ma di piede destro.
A caccia di occasioni low-cost
Queste le caratteristiche attualmente mancanti nel parco offensivo azzurro dopo l’addio di Noa Lang, da ieri diventato un calciatore del Galatasaray in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (30 milioni). Il preferito come sostituto dell’olandese sarebbe Nicolò Cambiaghi: si registrano contatti positivi con l’agente Michelangelo Minieri, tuttavia il condizionale resta d’obbligo visto che il Bologna non fa sconti e il dover restare nei paletti del mercato saldo zero complica parecchio i margini di manovra del club partenopeo. E così i Campioni d’Italia in carica vanno anche alla ricerca di qualche occasione low-cost: non vanno pertanto depennati i nomi di Jeremie Boga (Nizza) e Daniel Maldini (Atalanta) dalla short list di Manna, anche se non si esclude una sorpresa estera. Quella che si potrebbe catalogare alla voce Mister X. Lavori in corso, con le certezza che la prossima settimana porterà in dote a Conte un altro rinforzo. Acquisti in arrivo ma non solo: in casa azzurra appare decisamente nutrito pure il capitolo relativo ai rinnovi di contratto.
Il rinnovo di Rrahmani e non solo
Da qualche settimana, infatti, il Napoli ha raggiunto un’intesa di massima per il prolungamento fino al 2029 del centrale Amir Rrahmani, che vedrà lievitare i propri emolumenti a 3,8 milioni netti a stagione. Siamo in dirittura d’arrivo anche per i rinnovi annuali (2027) con possibile opzione per la stagione successiva (2028) di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, entrambi rigenerati dalla cura Conte. Infine in primavera il club azzurro conta di sedersi al tavolo delle trattative coi rappresentanti di Scott McTominay per blindare la stella scozzese fino al 2031. Perché in questi anni la formazione azzurra è passata dallo status di club trampolino di lancio verso l’Olimpo del calcio internazionale a punto d’arrivo, dove ora molti elementi di spicco puntano a mettere radici, rimanendo a lungo. Forse è proprio questo, al di là dei due Scudetti vinti, il risultato più bello ottenuto da Aurelio De Laurentiis nel suo ventennio di presidenza.