Napoli scatenato sul mercato: contatti per Cambiaghi ma spuntano altri nomi per Conte, il punto

Un colpo tira l’altro, è proprio il caso di dirlo. Il Napoli ci ha preso gusto e - nonostante i paletti stringenti del mercato saldo zero al quale è stato costretto - prepara l’affondo per regalare ad Antonio Conte un altro rinforzo dopo Giovane (prelevato dal Verona per 20 milioni, bonus inclusi), che oggi sosterrà le visite mediche. Una corsa contro il tempo per completare il tesseramento in tempo per la sfida di domani alle 18 allo Stadium contro la Juve. Partita nella quale il classe 2003 tornerebbe subito molto utile. Gli infortuni di Politano (out un mese) e Neres (si teme debba operarsi: se così fosse, non tornerebbe in campo prima di aprile) hanno, infatti, lasciato a disposizione di Conte soltanto Vergara ed Elmas come esterni offensivi. Tra l’altro entrambi nascono come mezzali e quindi sono parzialmente adattati in quel ruolo, seppur abbiano dimostrato finora di reggerlo egregiamente. Ecco perché il direttore sportivo Giovanni Manna sta setacciando il mercato per trovare un esterno offensivo che giochi largo a sinistra ma di piede destro.