Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte, nuovo allarme prima di Juve-Napoli: altro titolarissimo verso il forfait

Emergenza totale per l'allenatore azzurro ma c'è anche una buona notizia
3 min
napoliJuventusMilinkovic-Savic
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Rischia di allungarsi ancora la lista degli indisponibili del Napoli in vista della partita contro la Juventus (qui la probabile formazione bianconera). Oltre a Rrahmani, Gilmour, Anguissa, Politano, De Bruyne e Neres, infatti, potrebbe non essere a disposizione neanche Milinkovic-Savic. Il portiere serbo non è al meglio della condizione, partirà con il resto della squadra ma è da considerarsi in dubbio. L'allenatore azzurro si troverà quindi a dover fare i conti con un'emergenza totale, che coinvolge tutti i reparti.

Risentimento muscolare per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic rischia di non esserci contro la Juventus perchè alle prese con un leggero risentimento muscolare. Niente di grave, sia chiaro, tanto che il portiere partirà in vista di Torino, ma non è detto che sia titolare. In caso di forfait, però, Conte potrà contare su Meret. Il portiere italiano dopo un lungo infortunio da alcuni giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è quindi disponibile.

Juve-Napoli, c'è Giovane

La buona notizia riguarda invece Giovane. L'attaccante brasiliano ha superato le visite mediche e ora è in viaggio verso Torino. L'ormai ex Verona sarà quindi a disposizione di Conte, che potrà portarlo in panchina contro la squadra di Spalletti. Difficile pensare di vederlo titolare dopo neanche un allenamento con il resto della squadra, ma potrebbe rivelarsi un'arma utile a partita in corso. Il brasiliano è stato acquistato a titolo definitivo per una cifra che tra parte e fissa e bonus è di circa 20 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS