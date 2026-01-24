Conte, nuovo allarme prima di Juve-Napoli: altro titolarissimo verso il forfait

Rischia di allungarsi ancora la lista degli indisponibili del Napoli in vista della partita contro la Juventus ( qui la probabile formazione bianconera ). Oltre a Rrahmani, Gilmour, Anguissa, Politano, De Bruyne e Neres, infatti, potrebbe non essere a disposizione neanche Milinkovic-Savic . Il portiere serbo non è al meglio della condizione, partirà con il resto della squadra ma è da considerarsi in dubbio. L'allenatore azzurro si troverà quindi a dover fare i conti con un'emergenza totale , che coinvolge tutti i reparti.

Risentimento muscolare per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic rischia di non esserci contro la Juventus perchè alle prese con un leggero risentimento muscolare. Niente di grave, sia chiaro, tanto che il portiere partirà in vista di Torino, ma non è detto che sia titolare. In caso di forfait, però, Conte potrà contare su Meret. Il portiere italiano dopo un lungo infortunio da alcuni giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è quindi disponibile.

Juve-Napoli, c'è Giovane

La buona notizia riguarda invece Giovane. L'attaccante brasiliano ha superato le visite mediche e ora è in viaggio verso Torino. L'ormai ex Verona sarà quindi a disposizione di Conte, che potrà portarlo in panchina contro la squadra di Spalletti. Difficile pensare di vederlo titolare dopo neanche un allenamento con il resto della squadra, ma potrebbe rivelarsi un'arma utile a partita in corso. Il brasiliano è stato acquistato a titolo definitivo per una cifra che tra parte e fissa e bonus è di circa 20 milioni di euro.