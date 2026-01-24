Giovane ufficiale al Napoli: il messaggio di De Laurentiis e il comunicato. Con la Juve...

Dopo sei ottimi mesi passati al Verona, Giovane cambia maglia ma resta in Italia: l'attaccante brasiliano è un nuovo giocatore del Napoli . Operazione a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro, che prima ancora dell'ufficialità è stata preannunciata come di consueto da Aurelio De Laurentiis . Il presidente azzurro su X ha infatti scritto: "Benvenuto Giovane!". Un blitz quel del Napoli per Giovane, che ha portato il giocatore a Napoli nel giro di pochissimi giorni. In un momento di totale emergenza per i tanti infortuni , infatti, Conte aveva chiesto rinforzi in quel reparto e il club ha accontentato il suo allenatore. Contro la Juventus , match in programma domenica 25 gennaio alle 18:00, il brasiliano ci sarà .

Il comunicato del Napoli

Ecco il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23. Benvenuto, Giovane!".

Il messaggio di Giovane

Su Instagram l'attaccante ha voluto ringraziare il Verona e tutti i suoi tifosi: "Sono arrivato in Italia in punta di piedi, carico di sogni e aspettative. Verona mi ha accolto subito con amore, dandomi fiducia dentro e fuori dal campo. In pochi mesi l’Hellas e tutti i tifosi gialloblù mi sono entrati dentro il cuore, rendendomi un calciatore migliore e, soprattutto, una persona più matura. Ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio percorso delle persone eccezionali che mi hanno trasmesso i valori più belli del calcio e della vita. Dico solo GRAZIE a chi mi ha accompagnato in questo viaggio. A chi mi ha dato l’opportunità di crescere. Voglio ringraziare il Presidente, il Direttore Sogliano, il mister, tutto lo staff, i compagni… sono onorato di aver lavorato con voi. Grazie di tutto Verona ".