Neres operato e Milinkovic-Savic infortunato: per quanto tempo li perde il Napoli

Il Napoli ha diramato un bollettino sulle condizioni dei due giocatori. Per il portiere si tratta di un’elongazione al bicipite femorale
2 min
Neres operato e Milinkovic-Savic infortunato: per quanto tempo li perde il Napoli © Marco Canoniero
Nell'ultima trasferta di Torino il Napoli non ha potuto schierare tra gli altri, David Neres e di Milinkovic-Savic. Il brasiliano si è operato e lo stesso calciatore, attraverso i social network, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. La società partenopea, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto luce sulle condizioni dei due calciatori, diramando un comunicato: "David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo. Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra". David Neres, attaccante esterno del Napoli, osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo. Per l’esterno offensivo azzurro si profila ora uno stop piuttosto lungo. I tempi di recupero, però, non sono ancora stati comunicati ufficialmente e verranno valutati nelle prossime settimane in base alla risposta del giocatore alla riabilitazione. Si prevedono circa due mesi di stop. Milinkovic-Savic potrebbe invece rientrare intorno alla fine di febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

