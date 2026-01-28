Tuttosport.com
Napoli-Chelsea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

I partenopei scendono in campo al Maradona per contendere alla formazione inglese l'ultima giornata della fase a girone unico
3 min
Napoli-Chelsea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League© Marco Canoniero
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

La sfida contro i “Blues” è davvero ardua perché non solo non prevede possibilità di appello ma propone un avversario, già forte di suo, che occupa al momento l’ottavo posto in classifica (l’ultimo utile per accedere direttamente agli ottavi di finale saltando i sedicesimi). Già questo basterebbe ma vale la pena aggiungere che il Chelsea ha 13 punti all’attivo, gli stessi di altre 7 squadre che, soprattutto le 5 che sono dietro con una differenza reti di poco o, addirittura, pochissimo inferiore, sono lì, pronte a soffiargli il posto. Il Napoli, al contrario, è attualmente la prima delle escluse. Solo 8 punti in classifica ma peggior differenza reti (-5)rispetto al +1 del Psv, al -4 dell’Athletic Bilbao e anche al -5 dell’Olympiakos, uguale ma con una rete realizzata in più rispetto agli azzurri (l’unico vantaggio è sul Copenhagen a -6). Se si considera che la lista degli infortunati azzurri è lunghissima ecco che un match così importante Antonio Conte dovrà affrontarlo anche in condizioni di assoluta emergenza. Con la vittoria si dovrebbe andare avanti, con il pareggio bisognerà guardare ai risultati delle altre, con la sconfitta si esce dalla competizione. 

Napoli-Chelsea diretta e dove vederla

La sfida tra le due formazioni è in programma alle ore 21 di mercoledì 28 gennaio. La gara sarà trasmessa in esclusiva streaming su Prime Video, accessibile tramite app su smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Segui Napoli-Chelsea sul nostro sito.

Napoli-Chelsea le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1) Contini, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Ferrante, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Baridó, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lukaku, Giovane

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano, Rrahmani, Giovane, Milinkovic-Savic

CHELSEA (4-2-3-1) Sanchez, Gusto, Cucurella, Caicedo, Chalobah, Badiashile, Neto, Fernandez; Garnacho, Joao Pedro. Allenatore: Rosenior. A disposizione: Jörgensen, Merrick, Acheampong, Fofana, Hato, Andrey Santos, Palmer, Estêvão, Gittens, Delap, George, Guiu.

Indisponibili: Adarabioyo, Colwill, Essugo, Lavia, Mudryk, Sterling, Palmer

Arbitro: Clément Turpin. Assistenti: Nicolas Danos e Benjamin Pages, IV uomo: Ruddy Buquet: VAR: Jerome Brisard, AVAR: Bastien Dechepy.

