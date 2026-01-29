Il Chelsea spegne i sogni Napoli: per gli uomini di Conte c'è pure un dato negativo

Nella ripresa Conte chiede ai suoi di gestire il vantaggio e abbassare i ritmi. Il piano funziona per lunghi tratti, con il Napoli che neutralizza le avanzate inglesi. Ma l’ingresso di Cole Palmer e delle tante alternative a disposizione di Rosenior cambiano completamente l’inerzia del match. Al 68esimo una fiammata di Joao Pedro ristabilisce la parità. Palmer serve l’attaccante brasiliano al limite dell’area, che si libera di Juan Jesus e lascia partire un mancino a giro che si infila all’incrocio. L’entusiasmo partenopeo si spegne di colpo ed il peso delle assenze si fa sentire.

Anche sugli insostituibili come Di Lorenzo, che ha continuato la partita nonostante le condizioni non ottimali. All’82esimo è ancora Palmer a rendersi protagonista con un’imbucata verticale per Joao Pedro, che dopo aver condotto palla per una quarantina di metri trafigge Meret con un diagonale destro preciso e letale. Nel finale di partita il Napoli non molla: prima Buongiorno, servito da Vergara su punizione, non riesce a indirizzare bene di sinistro. Poi è Lukaku a divorarsi il pari da due passi, colpendo Sanchez dopo un assist di Di Lorenzo. L’ultima eliminazione così precoce in Europa risaliva a sei anni fa e nelle tre edizioni successive il Napoli aveva sempre superato la fase a gironi. C’è, però, poco un’ulteriore dato che certifica le difficoltà riscontrate: tre delle sette squadre affrontate dai campioni d’Italia in carica non si sono qualificate. Resta l’interrogativo per Conte: si poteva fare di più?