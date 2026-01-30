Conte, 150 milioni e l'ennesimo euroflop: è il peggior Napoli di De Laurentiis!

Napoli, testa al campionato e al mercato

Testa al campionato adesso, con la Fiorentina che arriverà agguerrita per il desiderio di abbandonare il terzultimo posto in graduatoria ed arrabbiata per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del terribile Como. Quella di domani potrebbe essere l’ultima gara con l’organico ridotto, perchè entro lunedì il club azzurro vorrebbe chiudere almeno un’altra operazione. Nel rispetto del mercato “a saldo zero”, il ds Manna sta chiedendo rinforzi in prestito dalle società che oggi ne hanno in esubero. Uno di questi è Kamaldeen Sulemana, 23enne esterno off ensivo ghanese in forza all’Atalanta. Il Napoli ha offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma occhio alla concorrenza, perchè sul calciatore è forte l’interesse della Roma, che lo ha chiesto alla famiglia Percassi con le stesse prerogative: prestito oneroso con diritto. L’altra pista porta dritto a Lisbona, lato Sporting, dove il Napoli ha preso di mira Alisson Santos, 23enne brasiliano che mercoledì sera ha segnato il gol decisivo per la qualifi cazione agli ottavi di Champions League, segnando il 2-3 all’Athletic Bilbao e giocando solo gli ultimi 5’. Ma questa sua rete potrebbe complicare la trattativa che il Napoli stava portando avanti ovviamente con la formula del prestito.