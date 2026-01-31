Napoli, gennaio da incubo: missione blindare il quarto posto

NAPOLI - Ora il Napoli deve ritrovare il passo giusto. L’eliminazione dalla Champions League rappresenta l’occasione per Antonio Conte di riportare la squadra sui binari della continuità e della solidità. Stasera, alle 18 contro la Fiorentina al Maradona, si gioca l’ultima gara di un gennaio da incubo. Un mese storicamente favorevole sia per don Antonio che per le sue squadre, stavolta è stato caratterizzato da un crollo netto e inatteso: la percentuale di vittoria è diminuita dal 57% al 25%, con la media punti piombata da 2,1 a 1,2 a gara, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Gli azzurri hanno perso l’imbattibilità casalinga – che resisteva dall’8 dicembre 2024 – tra tutte le competizioni, ma in campionato puntano a preservare il fattore Maradona. In Serie A, infatti, il Napoli è imbattuto da 21 gare consecutive: negli ultimi 32 anni – nell’era dei tre punti a vittoria – hanno fatto meglio solo con Sarri tra l’agosto 2015 ed il settembre 2016, con 22 risultati utili consecutivi. Pareggiare quel record storico sarebbe un segnale forte. Ma i partenopei non arrivano nelle migliori condizioni, nelle ultime sette giornate di campionato hanno racimolato appena un punto in più rispetto alla Fiorentina, attualmente terzultima in classifica. Il divario con la vetta si è ampliato a 9 lunghezze e lo sguardo si è inevitabilmente abbassato: il vantaggio sulla Juventus per la zona Champions è ridotto ad un solo punto. Ecco perché la priorità è cambiata, ora bisogna blindare una delle prime quattro posizioni, obiettivo minimo stagionale e imprescindibile per i conti del presidente De Laurentiis. La coperta, però, rimane cortissima. Conte dovrà fare a meno di sette infortunati: Milinkovic-Savic, Rrahmani, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres e Politano. Mazzocchi, inoltre, è in dubbio per un problema muscolare, il 25esimo in casa Napoli dall’inizio della stagione.