Conte, gli infortuni e le troppe partite: “Tutti parlano, nessuno fa niente”. Poi punge Allegri così!

Il tema calendari e la frecciatina ad Allegri

Dopo aver espresso gradimento per il trofe, Conte ha parlato anche di un argomento che è stato molto trattato in settimana: Se ho trovato solidarietà sul tema calendario? Penso che siamo tutti d'accordo, il problema è che si ha diffioltà ad esporsi e a prendere posizioni. Tutti parlano, ma nessuno poi fa niente. Si andrà avanti così, non si può fare niente, ci sono le istituzioni addette. Leggevo che la federazione tedesca stava prendendo posizione per fare qualcosa. Per me è difficile muoversi in modo singolo. Sono situazioni che non mi devono competere, posso dire che è un problema dove siamo tutti d'accordo, anche i media, ma alla fine non si sta facendo niente". E qui un passaggio sulle parole di Allegri, che in conferenza ha detto: Spesso sento tante polemiche sul giocare, ma non siamo noi che dobbiamo trovare soluzioni, ci sono persone competenti. Io ho fatto cinque anni alla Juve e abbiamo vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, due finali di Champions e giocavamo le stesse partite ed eravamo in testa alla partita. Io spero che l'anno prossimo possa avere questi problemi, se li possiamo chiamare tali, a me piace giocare la Champions il mercoledì". Lo hanno fatto presente a Conte: "Cosa penso delle parole di Allegri (qui la conferenza completa)?Non lo so, lui di di sicuro non sta giocando tanto quest'anno".