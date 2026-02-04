Tuttosport.com
Di Lorenzo si opera: Conte e il Napoli corrono ai ripari, i tempi di recupero 

La società partenopea ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha reso noto il bollettino medico sulle condizioni del giocatore
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Il Napoli ha reso noto che "in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa". In questo momento il difensore del Napoli e della Nazionale è indisponibile a causa del "trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro" riportato durante il match contro la Fiorentina. 

I tempi di recupero

Di Lorenzo dovrebbe restare ai box almeno un mese - si parla di 6 settimane per il completo recupero - ma nonostante ciò il club ha scelto di non affondare il colpo per Zappa o Calabria, decidendo di dare fiducia a Pasquale Mazzocchi e adattando all'occorrenza Politano. Ma Conte sta prendendo in considerazione anche la possibilità di vedere Guiterrez a destra, come capitato anche nelle ultime uscite, dove è arrivata la prima rete dello spagnolo in Serie A. La dirigenza ha preferito non operare acquisti d'emergenza negli ultimi istanti del calciomercato invernale, rimandando ogni valutazione sulla fascia destra alla sessione estiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

