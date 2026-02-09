Lucca-Napoli, frecciata social? I tifosi non perdonano: "Resta il più lontano possibile"

"Perdonali, perché non sanno". Il post di Lorenzo Lucca su Instagram, in inglese dopo il gol della bandiera del Nottingham Forest nella gara d'esordio persa venerdì in casa del Leeds non è stato molto gradito ai tifosi del Napoli. Il giocatore non fa alcun riferimento al Napoli nella frase biblica ma tanti sostenitori partenopei si sono sentiti chiamati in causa e hanno risposto a tono. "Questo tipo di post è uno dei motivi per cui le cose a Napoli non hanno funzionato", tra le risposte. Un altro tifoso lo ha invitato a "farne altri" e a "convincere il Nottingham". Altri ancora: "Non so se sai chi hai citato, magari per il gol della bandiera è un po' esagerato" e "Grande Lorenzo, resta il più lontano possibile da Napoli". L'attaccante ex Palermo e Udinese, ha chiuso la sua esperienza napoletano con due gol in sei mesi e tante critiche.
Lucca ed il complicato rapporto col Napoli
L'amore tra Lorenzo Lucca ed il Napoli non è mai sbocciato completamente. Il centravanti ex Udinese è arrivato all'ombra del Vesuvio nella sessione estiva di calciomercato, e sin da subito gli è stata attribuita l'etichetta di vice-Lukaku. La speranza dell'attaccante azzurro sarebbe ovviamente stata quella di ritagliarsi il suo spazio sotto la guida di Antonio Conte, ma il brutto infortunio rimediato da Lukaku in estate nell'amichevole contro l'Olympiacos e l'arrivo di Hojlund, hanno stravolto le gerarchie dell'attacco partenopeo. Le ottime prestazioni messe in mostra da Lucca con la maglia dell'Udinese, non si sono ripetute a Napoli, dove il centravanti classe 2000 ha collezionato un minutaggio molto ridotto e soltanto due gol. Arrivato al Nottingham Forest a gennaio con la formula del prestito oneroso - 1 milione di euro nelle casse del club partenopeo - con diritto di riscatto, Lucca ha già trovato la via del gol alla prima presenza. E chissà che non possa essere l'inizio di una nuova storia d'amore...