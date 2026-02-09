Lucca-Napoli, frecciata social? I tifosi non perdonano: "Resta il più lontano possibile"

"Perdonali, perché non sanno". Il post di Lorenzo Lucca su Instagram, in inglese dopo il gol della bandiera del Nottingham Forest nella gara d'esordio persa venerdì in casa del Leeds non è stato molto gradito ai tifosi del Napoli. Il giocatore non fa alcun riferimento al Napoli nella frase biblica ma tanti sostenitori partenopei si sono sentiti chiamati in causa e hanno risposto a tono. "Questo tipo di post è uno dei motivi per cui le cose a Napoli non hanno funzionato", tra le risposte. Un altro tifoso lo ha invitato a "farne altri" e a "convincere il Nottingham". Altri ancora: "Non so se sai chi hai citato, magari per il gol della bandiera è un po' esagerato" e "Grande Lorenzo, resta il più lontano possibile da Napoli". L'attaccante ex Palermo e Udinese, ha chiuso la sua esperienza napoletano con due gol in sei mesi e tante critiche.