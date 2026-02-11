Conte: "Scudetto? Cerchiamo di essere seri...". E in tv prima la frase su Rocchi, poi in conferenza cita Mourinho così!

NAPOLI - Dopo l'eliminazione nella fase campionato della Champions League il Napoli dice addio anche alla Coppa Italia. Gli azzurri escono sconfitti ai calci di rigore al Maradona contro il Como, pertanto saranno i lariani di Cesc Fabregas a sfidare l'Inter in semifinale. Al vantaggio ospite di Baturina dal dischetto nel finale della prima frazione di gioco risponde Vergara dopo pochi secondi della ripresa. Il punteggio non cambia più fino al triplice fischio, pertanto si decide tutto dagli undici mentre: Lukaku calcia fuori, Perrone di fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic, ma è l'errore di Lobotka a condannare i campioni d'Italia.
Conte si lamenta degli arbitri
Davanti ai microfoni di Sportmediaset Antonio Conte non nasconde tutta la propria frustrazione: "Non andiamo a parlare sempre di episodi arbitrali, perché in ogni partita c'è sempre un qualcosa e qualcuno che si lamenta, quindi sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri questa qui. Mi auguro possano trovare veramente un qualcosa per migliorare la situazione, perché comunque a prescindere sono tutti a lamentarsi, non un singolo allenatore o un singolo calciatore. Bisogna fare uno step in avanti e cercare di migliorare perché così come miglioriamo noi le nostre squadre, penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e il VAR, perché troppe lamentele ad ogni partita non va bene, non va bene per il calcio, non va bene per noi, non va bene proprio in generale".
Conte dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia
Parlando del match commenta: "Detto questo, torniamo alla partita, onore ai ragazzi, perché non era assolutamente una partita semplice affrontare un Como che era in totale organico e che veniva comunque da 10 giorni di pausa. Noi venivamo da una partita giocata contro il Genoa tre giorni fa, dove abbiamo finito anche 10 contro 11. Abbiamo perso un altro calciatore, comunque ripeto questi ragazzi vanno solamente elogiati, io non posso dire assolutamente niente perché stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali. Secondo me oggi abbiamo veramente poche risorse che non c'entrano niente con l'ambizione. Oggi ai rigori si è qualificato il Como. Abbiamo vinto la Supercoppa in totale emergenza, in questi due anni uno scudetto e una Supercoppa sono già in bacheca. Dispiace perché comunque poi vorresti fare di più, ma secondo me stiamo facendo più di quello che abbiamo adesso perché qualsiasi squadra farebbe fatica. Complimenti ai tifosi che continuano ad apprezzare l'impegno. Il Como mette in difficoltà e noi siamo riusciti comunque ad arrivare a un centimetro dalla vittoria".
Conte furioso: "Abbiamo problemi seri e voi parlate di scudetto"
A chi parla di scudetto replica stizzito: "Ma che domanda è? Come fai a prevedere l'infortunio di Lukaku, di Di Lorenzo, come fai a prevedere tutte queste cose. Che dobbiamo fare, dobbiamo andare al santuario a fare una preghiera. Sono talmente gravi gli infortuni che ti gravano per tutto l'anno anche se gli altri ce li hai. Giocano sempre gli stessi quindi arriva il problemino a McTominay e lo perdi, e così via. Si vanno a sommare a perdite che sono di lunga degenza. Stiamo parlando di qualcosa che non penso sia successo ad un'altra squadra. C'era il mercato ma la società mi ha detto che non si poteva fare niente a costo zero. Quello che stiamo facendo quest'anno è incredibile in positivo. Lo scudetto? Ci sono 9 punti di distacco, abbiamo problemi seri e voi parlate di scudetto. L'Inter viaggia, c'è la Juventus, il Milan. Siamo seri anche sulle domande se no diventa ridicolo tutto".
Conte cita Mourinho
Il tecnico salentino ribadisce quanto affermato in tv anche in conferenza stampa. Poi, però, sottolinea quanto di buono fatto fin qui in due anni alla guida del Napoli: "Abbiamo vinto scudetto e Supercoppa italiana in due anni". Poi cita Mourinho: "Ogni conferenza mi metterò con due dita a fare il gesto '2' al posto di chi faceva zero tituli".
NAPOLI - Dopo l'eliminazione nella fase campionato della Champions League il Napoli dice addio anche alla Coppa Italia. Gli azzurri escono sconfitti ai calci di rigore al Maradona contro il Como, pertanto saranno i lariani di Cesc Fabregas a sfidare l'Inter in semifinale. Al vantaggio ospite di Baturina dal dischetto nel finale della prima frazione di gioco risponde Vergara dopo pochi secondi della ripresa. Il punteggio non cambia più fino al triplice fischio, pertanto si decide tutto dagli undici mentre: Lukaku calcia fuori, Perrone di fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic, ma è l'errore di Lobotka a condannare i campioni d'Italia.
Conte si lamenta degli arbitri
Davanti ai microfoni di Sportmediaset Antonio Conte non nasconde tutta la propria frustrazione: "Non andiamo a parlare sempre di episodi arbitrali, perché in ogni partita c'è sempre un qualcosa e qualcuno che si lamenta, quindi sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri questa qui. Mi auguro possano trovare veramente un qualcosa per migliorare la situazione, perché comunque a prescindere sono tutti a lamentarsi, non un singolo allenatore o un singolo calciatore. Bisogna fare uno step in avanti e cercare di migliorare perché così come miglioriamo noi le nostre squadre, penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e il VAR, perché troppe lamentele ad ogni partita non va bene, non va bene per il calcio, non va bene per noi, non va bene proprio in generale".
Conte dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia
Parlando del match commenta: "Detto questo, torniamo alla partita, onore ai ragazzi, perché non era assolutamente una partita semplice affrontare un Como che era in totale organico e che veniva comunque da 10 giorni di pausa. Noi venivamo da una partita giocata contro il Genoa tre giorni fa, dove abbiamo finito anche 10 contro 11. Abbiamo perso un altro calciatore, comunque ripeto questi ragazzi vanno solamente elogiati, io non posso dire assolutamente niente perché stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali. Secondo me oggi abbiamo veramente poche risorse che non c'entrano niente con l'ambizione. Oggi ai rigori si è qualificato il Como. Abbiamo vinto la Supercoppa in totale emergenza, in questi due anni uno scudetto e una Supercoppa sono già in bacheca. Dispiace perché comunque poi vorresti fare di più, ma secondo me stiamo facendo più di quello che abbiamo adesso perché qualsiasi squadra farebbe fatica. Complimenti ai tifosi che continuano ad apprezzare l'impegno. Il Como mette in difficoltà e noi siamo riusciti comunque ad arrivare a un centimetro dalla vittoria".