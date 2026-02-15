Conte: "Napoli-Roma bella partita, giocata ‘all’inglese’. Nostro futuro dipende da queste 13 partite"

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno contro la Roma per 2-2 deciso dalle reti di Spinazzola e Alisson Santos . Il tecnico del Napoli ha dichiarato: "Giusto ringraziare i tifosi che hanno riconosciuto quello che stiamo facendo in questa stagione. Stiamo onorando la maglia e cerchiamo di combattere per il Napoli senza arrenderci. Una bella testimonianza perché so cosa stiamo attraversando. Rimontare la Roma due volte non era semplice, forse avremmo meritato anche qualcosa in più noi. Penso che sia stata una partita divertente, diciamo inglese. Dobbiamo continuare sapendo che il nostro futuro ce lo stiamo costruendo in queste tredici partite. Non sarà facile, le avversarie sono forti e noi stiamo andando oltre".

Le parole di Conte

Sui due nuovi innesti di gennaio, Conte ha dichiarato: "Giovane e Alisson Santos sono due calciatori presi dal club a gennaio, abbiamo fatto un meracto a costo zero e sono da poco con noi, c'è bisogno di capire i meccanismi di gioco nostri. Alisson rispetto a Giovane è più bravo nell'uno contro uno, Giovane è più punta, ma lo utilizziamo da trequartista. Hanno cambiato poco vita, ma sono contento perchè sono bravi e non hanno spocchia, si mettono a disposizione nel capire le nostre dinamiche di gioco. Rrahmani? Non lo so come sta, uno in più uno in meno non è un problema, troveremo una soluzione. Ci concentriamo su quello che abbiamo, vedremo se sarà a disposizione, se ci sarà siamo contenti, perchè è importante per noi".

Così Conte in conferenza

"Abbiamo giocato contro un'ottima squadra come la Roma che farà il possibile per entrare in Champions o in Europa League. Mancano 13 partite, sarà durissima. Dobbiamo indirizzare il nostro futuro per l'anno prossimo. Questi ragazzi stanno dando tanto. C'e' da dire poco. Lo striscione fatto in Curva non è scontato, significa che stanno apprezzando l'impegno dei calciatori che stanno onorando e sudando la maglia. Deve darci una spinta maggiore. Il tifoso sta vivendo con noi la difficoltà. Recuperare due gol e rischiare di vincere non e' poco, deve dare orgoglio. Ai punti avremmo meritato anche di vincere. Non molleremo niente fino alla fine. Alisson e' entrato bene in campo. Contro il Como sia lui che Giovane sono stati un po' timidi. Sono stati catapultati in una realta' diversa, Giovane ha fatto la sua parte. Bisogna continuare a lavorare, abbiamo bisogno di un aiuto. Abbiamo subìto 13 rigori. Perdendo una palla stupida abbiamo preso gol. Stessa cosa sul secondo gol. Dobbiamo essere bravi e migliorare. Alisson e Giovane sono opzioni in più sulla trequarti".

Il punto sugli infortunati

"Neres è stato operato, Lang e' stato dato al Galatasaray, eravamo corti. Abbiamo scoperto Vergara, Politano non mi fa impazzire in quella posizione perche' ha bisogno della fascia. Alisson e Giovane sono alternative, non mettiamogli pressione, Alisson non ha giocato una partita titolare nello Sporting, entrava a gara in corso. Ad Alisson piace l'uno contro uno, Giovane da trequarti puo' fare il suo, ne abbiamo bisogno. Abbiamo rivisto Gilmour, ci dà un'alternativa a Lobotka ed Elmas che si sta sacrificando in quella posizione. Complimenti ai ragazzi super disponibili, se gli chiedo di giocare in porta lo fanno. McTominay? Non so".