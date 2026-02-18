Tuttosport.com
Incubo Napoli, anche Rrahmani infortunato: stesso ko di De Bruyne e Anguissa, un tris che preoccupa

Per il difensore degli azzurri lesione di alto grado al bicipite femorale: almeno due mesi fuori
Nicolò Schira
3 min
napolirrahmaniDe Bruyne
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Altra tegola in casa Napoli nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Gli esami strumentali sostenuti ieri pomeriggio al Pineta Grande Hospital hanno, infatti, evidenziato la lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra per Amir Rrahmani. Tradotto: il difensore classe 1994 dovrà stare fermo ai box per un paio di mesi. Praticamente stagione quasi finita per il calciatore ex Verona, che rappresenta il perno del reparto arretrato azzurro. Un’assenza pesante per Antonio Conte che dovrà a questo punto puntare sul rilancio dell’olandese Sem Beukema (finora deludente) al fianco di Alessandro Buongiorno e Juan Jesus. Nei prossimi mesi intanto la dirigenza azzurra dovrebbe completare l’accordo per rinnovare il contratto di Rrahmani fino al 2028 con opzione per il 2029. Per il numero 13 azzurro aumento di stipendio a 3,8 milioni a stagione. Il giusto premio per le ultime brillanti stagioni culminate nella vittoria di 2 Scudetti e 1 Supercoppa Italiana.

Napoli, qualcosa non va

A preoccupare dalle parti di Castelvolturno la casistica degli infortuni: quello occorso al kosovaro, infatti, è il medesimo che aveva già colpito nei mesi scorsi Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa. Tra l’altro entrambi ancora out da ormai diversi mesi, a testimonianza di come le tempistiche per rivedere sul rettangolo verde Rrahmani potrebbero essere pure più lunghe di quanto preventivato. Il centrale si era fatto male nel secondo tempo della sfida contro la Roma domenica sera, in occasione dell’inseguimento a Wesley che aveva poi innescato l’atterramento del brasiliano e il conseguente calcio di rigore in favore dei giallorossi. Rrahmani ma non solo: l’infermeria dei Campioni d’Italia in carica rimane parecchio affollata. Saranno out domenica a Bergamo per la delicata sfida sul campo dell’Atalanta capitan Di Lorenzo, Neres, Anguissa e De Bruyne; mentre è ormai pienamente recuperato Gilmour come dimostra lo spezzone finale giocato contro la Roma. E così Conte e il Napoli provano ora ad aggrapparsi al totem Scott McTominay: lo scozzese appare pronto a rientrare proprio alla New Balance Arena. Un ritorno che galvanizzerebbe pure tutto l’ambiente azzurro in vista del delicato rush finale di campionato. D’altronde un campione così fa la differenza e può rappresentare la migliore delle polizze per arrivare tra le prime quattro. Lo sa bene anche il Napoli, che è pronto a blindarlo col rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031.

