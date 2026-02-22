Manna furioso: "Vergogna, non è calcio! Figura da cogl**ni, dov'è il fallo?". Conte in silenzio

Un Napoli furioso si è presentato ai microfoni di Dazn per criticare il gol annullato alla squadra di Conte (che non parlerà) da parte di Chiffi. Una rete che avrebbe portato i partenopei sul 2-0 a Bergamo e invece poi sono stati propri i nerazzurri a ribaltare il match. A fare la voce grossa ci ha pensato direttamente il direttore sportivo Manna, che ha puntato il dito contro l'arbitro per la rete tolta a Gutierrez, sanzionando un fallo di Hojlund su Hien. Un contatto di campo, valutato però punibile dal direttore fi gara. Una decisione che ha lasciato tutti perplessi, anche per il mancato intervento del Var.
Manna, duro sfogo contro Chiffi e il Var
Il ds del Napoli ha parlato subito dell'episodio: "Sicuramente questa cosa è incommentabile. Lasciamo stare il rigore, ma sul gol non c'è nessun contatto e fallo. Non capisco come faccia a fischiare. Poi non c'è stato nessuno check, abbiamo continuato a giocare. Questa è una stagione delicata e importante, fai il 2-0 a Bergamo cambia. Ha annullato un gol imbarazzante, dov'è il fallo? Dov'è? A che ci sta a fare il Var? Noi siamo buoni e cari e durante l'anno si possono pareggiare gli episodi. A Torino non hanno dato rigore, a Verona ci ha andata male. Urge una riflessione, ogni domenica c'è una squadra che si lamenta. Questo non è calcio, non ho altre parole. Sul rigore lo hanno chiamato per controllarlo, perché non lo hanno fatto dopo". Uno sfogo senza freni da parte del dirigente azzurro, che poi ha alzato ancora di più i toni...
"Facciamo la figura dei cogl**ni, urge fare qualcosa"
Il ds Manna ha poi aggiunto: "Chiffi ha visto una cosa che non c'è. L'ha vista solo lui, ma perché l'arbitro lo richiama? Non c'è stato niente, nessun controllo, nessun check. Cosa c'è qua? Si butta lui giù. Poi magari perdiamo uguale, ma è incredibile. Si arriva a fare una partita di questo spessore e si annulla un gol del genere. Un paradosso, siamo stanchi. Io dagli spalti pensavo che la palla fosse uscita, perché non c'è niente. Hojlund non fa niente, Hien si appende e si lascia andare. Poi dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che abbiamo perso a Bergamo... C'è qualcosa che non va. Per i rigori magari il contatto c'è o non c'è e va bene. Ma se il contatto non c'è non c'è, altrimenti facciamo la figura dei coglioni".
Le dichiarazioni di Gutierrez
Nel post partita a Dazn ha parlato anche uno dei protagonisti dell'episodio incriminato, Gutierrez: "Se abbiamo rivisto gli episodi? Sì, sono d’accordo con il direttore. Ho visto il video, non è fallo, non capisco perché il Var non aiuta l’arbitro. Se è mancata energia? Con il 2-0 la partita cambia completamente".
La conferenza stampa di Manna
Manna ha poi preso parte anche alla conferenza stampa, sempre al posto di Conte: "Giusto dire che sia colpa degli arbitri? Noi a Bergamo abbiamo giocato bene e segnato due goal all'Atalanta. Quello che è successo oggi è qualcosa di veramente sconcertante che solo gli arbitri hanno visto". Poi ha proseguito: "Cosa non ha funzionato al VAR? Non ho risposte a questo: noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. Questa è una stagione difficile e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante. Giusto pensare male? Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l'arbitro allora cambia tutto. Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita: non capisco perché il VAR non abbia controllato. Noi non siamo gli unici, ma da sopra bisogna fare dei ragionamenti".
