Manna furioso: "Vergogna, non è calcio! Figura da cogl**ni, dov'è il fallo?". Conte in silenzio

Un Napoli furioso si è presentato ai microfoni di Dazn per criticare il gol annullato alla squadra di Conte (che non parlerà) da parte di Chiffi . Una rete che avrebbe portato i partenopei sul 2-0 a Bergamo e invece poi sono stati propri i nerazzurri a ribaltare il match . A fare la voce grossa ci ha pensato direttamente il direttore sportivo Manna , che ha puntato il dito contro l'arbitro per la rete tolta a Gutierrez, sanzionando un fallo di Hojlund su Hien. Un contatto di campo, valutato però punibile dal direttore fi gara. Una decisione che ha lasciato tutti perplessi, anche per il mancato intervento del Var.

Manna, duro sfogo contro Chiffi e il Var

Il ds del Napoli ha parlato subito dell'episodio: "Sicuramente questa cosa è incommentabile. Lasciamo stare il rigore, ma sul gol non c'è nessun contatto e fallo. Non capisco come faccia a fischiare. Poi non c'è stato nessuno check, abbiamo continuato a giocare. Questa è una stagione delicata e importante, fai il 2-0 a Bergamo cambia. Ha annullato un gol imbarazzante, dov'è il fallo? Dov'è? A che ci sta a fare il Var? Noi siamo buoni e cari e durante l'anno si possono pareggiare gli episodi. A Torino non hanno dato rigore, a Verona ci ha andata male. Urge una riflessione, ogni domenica c'è una squadra che si lamenta. Questo non è calcio, non ho altre parole. Sul rigore lo hanno chiamato per controllarlo, perché non lo hanno fatto dopo". Uno sfogo senza freni da parte del dirigente azzurro, che poi ha alzato ancora di più i toni...