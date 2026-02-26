Tuttosport.com
Napoli, dolce e amaro: Conte ritrova un big, McTominay salta anche Verona

Il tecnico azzurro si prepara per la sfida con l'Hellas: gli aggiornamenti sulle condizioni dei campioni d'Italia
Napoli

Una notizia buona e una cattiva per Antonio Conte che si prepara al prossimo appuntamento di campionato con il Napoli impegnato nella trasferta di Verona. Partiamo con quella spiacevole per il tecnico azzurro: Scott McTominay salterà anche Verona. Lo scozzese non ha recuperato al 100% dall'infiammazione al gluteo e per questo motivo non parteciperà alla trasferta veneta. La speranza è di ritrovarlo con il Torino al Maradona.

Conte ritrova un big 

Quella buona è che Conte convocherà Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense si è allenato con il resto del gruppo e ieri ha anche disputato qualche minuto nell'allenamento congiunto con il Giugliano. Andrà in panchina sperando di poter entrare nella ripresa. Dunque, contro l'Hellas la coppia di centrocampo sarà formata nuovamente dalla coppia Lobotka-Elmas. In avanti il tridente dovrebbe essere lo stesso di Bergamo. Hojlund guiderà il reparto offensivo con Vergara e Alisson esterni. Il brasiliano ha dimostrato di aver già capito il gioco di Conte. Sulle fasce in mediana Politano è favorito su Mazzocchi a destra. A sinistra Gutierrez è in crescendo. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, ci saranno Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Domani mattina ci sarà la rifinitura senza la conferenza stampa di Conte. Poi la partenza verso Verona.

 

 

 

