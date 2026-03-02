Napoli, finalmente De Bruyne: il belga di nuovo in gruppo, ecco quando può tornare in campo

Kevin De Bruyne che si allena in gruppo, corre e mostra la voglia di tornare in campo. E' la notizia positiva del ritorno all'allenamento del Napoli dopo la domenica libera e la vittoria a Verona. Il campione bega ha svolto l'intero allenamento con i compagni di squadra, sentendosi di nuovo parte del gruppo azzurro che prepara il lungo sprint per le ultime 11 partite del campionato a partire da venerdì contro il Torino al Maradona. I segnali positivi in allenamento mostrati dal 34enne fermo dall'infortunio dello scorso 25 ottobre, potrebbero quindi portare De Bruyne a essere già convocato per venerdì sera, guardando il match dalla panchina e reintegrandosi nella squadra magari per ritrovare qualche minuto già nel match successivo contro il Lecce. Un'ottima notizia per un finale di stagione che Conte vuole con un'ampia scelta nella formazione da schierare , a iniziare dal finale del match contro il Torino con Anguissa , che dovrebbe sedersi in panchina dopo lo stop per infortunio dal 9 novembre: il 30enne centrocampista ha ora risposte positive.

Come sta McTominay

Non c'è più il dolore alla schiena. In questa settimana i medici valuteranno ancora la situazione di McTominay, che ha giocato il 7 febbraio, un mese fa, l'ultimo match, e deve verificare la sua situazione per capire se poter tornare in formazione. Resta quindi l'attesa per Conte nel ritrovare le stelle azzurre, in un Napoli in cui però ha una nuova generazione di calciatori che dimostrano voglia di dare tutto. Dai 23enni Vergara e Allison al 22enne Giovane, c'è un gruppo di nuovi giocatori che stanno mantenendo il Napoli al terzo posto, inseguendo il Milan e che hanno voglia di avere ancora un ruolo nel finale di stagione, per mettere il loro timbro sulla conquista di un nuovo posto in Champions.