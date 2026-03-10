Conte finalmente sorride: riecco i fantastici quattro per il centrocampo Napoli al top

NAPOLI - Dove eravamo rimasti? A ben 160 giorni fa per ritrovare tutti insieme da titolari i “Fab Four” De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka. Era l’1 ottobre contro lo Sporting CP in Champions League, ben 160 giorni fa. Da quel momento in poi, il centrocampo dei partenopei ha subito un progressivo sgretolamento. Prima è toccato a De Bruyne, fermo per oltre quattro mesi a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale destro rimediata contro l’Inter il 25 ottobre e risolta con intervento chirurgico in Belgio. Poi è stato il turno di Anguissa, out per un periodo analogo a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Successivamente McTominay, assente da circa un mese per un’infiammazione tendinea. Infine, Lobotka, vittima del terzo infortunio muscolare, che ha saltato l’ultima gara contro il Torino. Insomma, don Antonio, che in estate aveva costruito un centrocampo extralarge, si è trovato costretto a rattopparlo giorno dopo giorno.