Conte finalmente sorride: riecco i fantastici quattro per il centrocampo Napoli al top

NAPOLI - Dove eravamo rimasti? A ben 160 giorni fa per ritrovare tutti insieme da titolari i “Fab Four” De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka. Era l’1 ottobre contro lo Sporting CP in Champions League, ben 160 giorni fa. Da quel momento in poi, il centrocampo dei partenopei ha subito un progressivo sgretolamento. Prima è toccato a De Bruyne, fermo per oltre quattro mesi a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale destro rimediata contro l’Inter il 25 ottobre e risolta con intervento chirurgico in Belgio. Poi è stato il turno di Anguissa, out per un periodo analogo a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Successivamente McTominay, assente da circa un mese per un’infiammazione tendinea. Infine, Lobotka, vittima del terzo infortunio muscolare, che ha saltato l’ultima gara contro il Torino. Insomma, don Antonio, che in estate aveva costruito un centrocampo extralarge, si è trovato costretto a rattopparlo giorno dopo giorno.
Conte studia il ritorno del quartetto contro il Lecce
Da una linea a quattro si è passati progressivamente a tre, poi a due soli elementi in campo, con soluzioni di adattamenti come quella di “Sant’Elmas”, nomignolo coniato dallo stesso Conte pochi giorni fa. Ma il peggio sembra essere alle spalle: sabato contro il Lecce al Maradona tornano i “Fab4”. Non tutti insieme dal primo minuto, certo, anche se l’idea stuzzica il tecnico salentino, ma bisognerà valutare attentamente le condizioni: nessuno dello staff medico partenopeo vuole correre rischi. Oggi gli azzurri tornano al lavoro a Castelvolturno, dopo i tre giorni di riposo ottenuti, con un chiaro obiettivo: preparare al meglio l’assalto al secondo posto in classifica. E con la consapevolezza che il vero Napoli - quello con il centrocampo al completo - possa ripartire a pieno regime.
Numeri, infortuni e obiettivi Champions del Napoli
Sono state 6 le vittorie ottenute con i “fantastici 4” in campo e due le sconfitte in 8 match: una media di 2,25 punti a partita con una percentuale di vittoria del 75%. Senza il quartetto, invece, i campioni d’Italia in carica hanno collezionato 16 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte in 32 gare tra tutte le competizioni, con una media punti di 1,71 a partita ed una percentuale di successo del 50%. In pratica, dunque, senza KDB, Anguissa, Lobotka e McTominay - in campo dal primo minuto - le vittorie diminuiscono del 25% e la media punti crolla di 0,54 per ogni match. Ma il leitmotiv stagionale, comunque, resta sempre lo stesso: per qualcuno che torna dall’infortunio c’è un nuovo azzurro che si ferma. Questa volta è il turno di Vergara, uscito nell’intervallo del match di venerdì sera contro i granata. Al trequartista napoletano è stata diagnosticata una fascite plantare che dovrà essere confermata oggi con gli esami strumentali alla clinica Pineta Grande. Ma è da escludere la sua presenza sabato contro il Lecce. Vergara si aggiunge a Rrahmani, Di Lorenzo e Neres nella lista di indisponibili. Migliorano, però, le condizioni di capitan Di Lorenzo, che punta al rientro per la gara contro il Milan del 6 aprile.
La nota positiva costante della stagione del Napoli è stata proprio la capacità di scoprire e valorizzare le alternative “grazie” agli infortuni. Prima Vergara e poi Alisson Santos, autore già di 2 gol in 5 partite. La dirigenza partenopea sta già valutando il riscatto - fissato a 15,5 milioni di euro - dell’esterno brasiliano, arrivato in prestito a gennaio dallo Sporting CP. La qualificazione alla prossima Champions League resta la priorità degli uomini di Conte, che continuano a lavorare sulla fase difensiva. Gli azzurri subiscono gol da 10 partite consecutive, record negativo nella gestione del coach salentino, e l’ultima porta inviolata risale al 17 gennaio contro il Sassuolo. Le assenze hanno inciso, ma non sono un alibi. Il rientro degli indisponibili ed il vantaggio di cinque punti sul quinto posto, adesso, permettono a don Antonio di guardare questo finale di stagione con ritrovato ottimismo.
NAPOLI - Dove eravamo rimasti? A ben 160 giorni fa per ritrovare tutti insieme da titolari i “Fab Four” De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka. Era l’1 ottobre contro lo Sporting CP in Champions League, ben 160 giorni fa. Da quel momento in poi, il centrocampo dei partenopei ha subito un progressivo sgretolamento. Prima è toccato a De Bruyne, fermo per oltre quattro mesi a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale destro rimediata contro l’Inter il 25 ottobre e risolta con intervento chirurgico in Belgio. Poi è stato il turno di Anguissa, out per un periodo analogo a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Successivamente McTominay, assente da circa un mese per un’infiammazione tendinea. Infine, Lobotka, vittima del terzo infortunio muscolare, che ha saltato l’ultima gara contro il Torino. Insomma, don Antonio, che in estate aveva costruito un centrocampo extralarge, si è trovato costretto a rattopparlo giorno dopo giorno.
Conte studia il ritorno del quartetto contro il Lecce
Da una linea a quattro si è passati progressivamente a tre, poi a due soli elementi in campo, con soluzioni di adattamenti come quella di “Sant’Elmas”, nomignolo coniato dallo stesso Conte pochi giorni fa. Ma il peggio sembra essere alle spalle: sabato contro il Lecce al Maradona tornano i “Fab4”. Non tutti insieme dal primo minuto, certo, anche se l’idea stuzzica il tecnico salentino, ma bisognerà valutare attentamente le condizioni: nessuno dello staff medico partenopeo vuole correre rischi. Oggi gli azzurri tornano al lavoro a Castelvolturno, dopo i tre giorni di riposo ottenuti, con un chiaro obiettivo: preparare al meglio l’assalto al secondo posto in classifica. E con la consapevolezza che il vero Napoli - quello con il centrocampo al completo - possa ripartire a pieno regime.