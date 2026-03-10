Infortunio Vergara, altro stop per il Napoli di Conte: comunicato ufficiale e tempi di recupero

Si ferma anche Antonio Vergara . Ennesimo infortunio della stagione per il Napoli di Antonio Conte . L'esterno destro, lo scorso anno in forza alla Reggiana, si è sottoposto a degli accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore si è subito messo a disposizione dei medici per iniziare il percorso di riabilitazione. Ancora sconosciuta la data del rientro in campo.

La nota del Napoli

Sul proprio sito ufficiali, il Napoli ha diramato una nota sulle condizioni dell'esterno destro di Antonio Conte: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".