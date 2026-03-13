Manna, futuro Conte e Var: "Non è oggettivo, troppe cose... In Europa fanno così"

La Champions League resta l'obiettivo fondamentale da centrare per il Napoli, un traguardo imprescindibile che si affianca alla pianificazione del futuro con Antonio Conte. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna , nell'intervista rilasciata a Sportmediaset, ha affrontato i temi caldi del momento, partendo da una stagione complicata dai troppi infortuni che hanno frenato i campioni d'Italia. " L'obiettivo è sempre stato la zona Champions , fondamentale per tutte le squadre che competono. Siamo contenti del lavoro svolto e stiamo recuperando protagonisti importanti che purtroppo non sono stati a disposizione a inizio stagione", spiega il DS, ricordando che l'annata ha già portato in bacheca la Supercoppa Italiana.

La continuità dei campioni d'Italia

Nonostante le difficoltà, Manna rivendica il percorso degli ultimi due anni: "La valutazione della stagione è estremamente positiva. In due anni abbiamo vinto uno scudetto inaspettato e poi la Supercoppa in modo netto. Durante il campionato la crescita della rosa può portarti ad ambire a qualcosa di più, ma quest'anno un susseguirsi di infortuni lunghi ci ha condizionato. Non dobbiamo però dimenticare che il Napoli è sempre stato primo o secondo quando aveva tutti i componenti a disposizione, dimostrando una grande costanza".

Il legame con Scott McTominay

Uno dei beniamini della piazza è senza dubbio Scott McTominay, che recentemente ha dichiarato di vedersi a Napoli ancora per molti anni. Manna conferma la solidità del rapporto con lo scozzese, blindato da un contratto fino al 2028: "Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli e lo dimostra quando gioca e quando vive la città. Abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui; al momento non è un argomento attuale di mercato anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria".