Manna, futuro Conte e Var: "Non è oggettivo, troppe cose... In Europa fanno così"

La Champions League resta l'obiettivo fondamentale da centrare per il Napoli, un traguardo imprescindibile che si affianca alla pianificazione del futuro con Antonio Conte. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, nell'intervista rilasciata a Sportmediaset, ha affrontato i temi caldi del momento, partendo da una stagione complicata dai troppi infortuni che hanno frenato i campioni d'Italia. "L'obiettivo è sempre stato la zona Champions, fondamentale per tutte le squadre che competono. Siamo contenti del lavoro svolto e stiamo recuperando protagonisti importanti che purtroppo non sono stati a disposizione a inizio stagione", spiega il DS, ricordando che l'annata ha già portato in bacheca la Supercoppa Italiana.
La continuità dei campioni d'Italia
Nonostante le difficoltà, Manna rivendica il percorso degli ultimi due anni: "La valutazione della stagione è estremamente positiva. In due anni abbiamo vinto uno scudetto inaspettato e poi la Supercoppa in modo netto. Durante il campionato la crescita della rosa può portarti ad ambire a qualcosa di più, ma quest'anno un susseguirsi di infortuni lunghi ci ha condizionato. Non dobbiamo però dimenticare che il Napoli è sempre stato primo o secondo quando aveva tutti i componenti a disposizione, dimostrando una grande costanza".
Il legame con Scott McTominay
Uno dei beniamini della piazza è senza dubbio Scott McTominay, che recentemente ha dichiarato di vedersi a Napoli ancora per molti anni. Manna conferma la solidità del rapporto con lo scozzese, blindato da un contratto fino al 2028: "Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli e lo dimostra quando gioca e quando vive la città. Abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui; al momento non è un argomento attuale di mercato anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria".
Il dibattito sul protocollo Var
Capitolo Var: per Manna è necessario un confronto con i vertici arbitrali per eliminare le attuali zone d'ombra. "Ci sono troppe incertezze. Il Var dovrebbe essere uno strumento oggettivo ma diventa soggettivo perché dietro c'è una persona, e le valutazioni variano di partita in partita. Noi l'abbiamo toccato con mano, quindi è necessario confrontarsi senza alzare i toni, perché troppe cose quest'anno non sono andate per il verso giusto", spiega il dirigente azzurro evidenziando la disparità di giudizio riscontrata finora.
Riflessioni sul modello europeo
Il DS del Napoli propone un dialogo maggiore per migliorare l'uso della tecnologia, prendendo spunto da quanto accade fuori dall'Italia: "Le partite di Champions di queste settimane ci stanno dimostrando che in Europa viene utilizzato in modo meno continuativo rispetto a quello che succede in Italia. Dobbiamo fare una riflessione, bisogna parlarsi e capire dove migliorare questo strumento, che è sicuramente d'aiuto ma va utilizzato in modo più mirato e coerente".
Mercato e futuro con Antonio Conte
Infine, un passaggio sui singoli e sulla programmazione futura. Alisson Santos, arrivato a gennaio, sembra aver convinto tutti: "L'impatto di Alisson è stato positivo, è un ragazzo di grande umiltà. Per il riscatto c'è un diritto già definito". Il tutto avviene in piena sintonia con Antonio Conte: "Si pianifica sempre, il lavoro fatto è incredibile. In altre circostanze non saremmo terzi in classifica e non avremmo vinto una Supercoppa, quindi con tranquillità e serenità guardiamo insieme al futuro".
