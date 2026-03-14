Il Napoli rimonta il Lecce e vince: per Conte decisivi i cambi. Paura per Banda nel finale

Il Napoli non fallisce il test casalingo contro il Lecce di Di Francesco. Un match di vitale importanza ambo i lati: la squadra di Conte per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in ottica qualificazione Champions , il club salentino per cercare di allontanare il calore bollente della zona retrocessione. Ad andare in vantaggio al Maradona sono proprio gli ospiti con la rete di Siebert al 6' da palla inattiva, che sfrutta appieno l'assist di Gallo. Il Napoli è dunque costretto ad inseguire sin da subito, cercando di rimettersi in carreggiata già nel primo tempo senza però riuscirci. La musica cambia completamente nel secondo tempo, con i padroni di casa scesi in campo con la giusta mentalità trovando la rete del pari col solito Hojlund a 50 secondi dall'inizio della ripresa.

Napoli, Hojlund e Politano trascinano i partenopei

I secondi 45' sono principalmente a tinte azzurre, con il Napoli di Conte che inizia a fare sul serio alla ricerca del gol del vantaggio. In campo nel secondo tempo anche De Bruyne, il quale sta riacquisendo gradualmente confidenza con il campo dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto ai box dallo scorso ottobre fino alla scorsa partita vinta dal Napoli contro il Torino. Gli uomini di Conte intensificano la manovra offensiva, riuscendo a completare la rimonta ai danni del Lecce al 67' con il primo gol stagionale in Serie A di Politano in 25 partite, condite finora da 4 assist. Negli ultimi minuti di gara paura per Banda, attaccante dei salentini accasciatosi al suolo per una manciata di minuti a causa di un malore che ha suscitato grande preoccupazione, uscito tempestivamente dal campo in barella. Il match è poi proseguito regolarmente, con l'esterno zambiano che verrà tenuto sotto osservazione. Al Maradona vince dunque il Napoli, portandosi a quota 59 punti in classifica al terzo posto in solitaria. Il Lecce resta fermo a quota 27, a tre lunghezze dalla Cremonese - terzultima - che affronterà la Fiorentina nel delicato match salvezza.